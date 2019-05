Nasce l’associazione Union Agent Football Association Deregulation per tutelare i diritti

calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il 20 maggio 2019 è nata l’Associazione “”, costituita con lo scopo di tutelare idei procuratori sportivi. Fino al 2015, infatti, per diventare procuratori sportivi, era previsto un solo esame costituito da una prova scritta organizzata dalla FIGC. Nel 2015, a seguito del nuovo regolamento deglii adottato dalla FIFA che non prevedeva il rilascio di alcuna abilitazione, anche in Italia viene istituito il registro libero di procuratori sportivi, entrato in vigore il 1° aprile, che prevedeva l’iscrizione nel Registro previo pagamento della tassa di registrazione annuale di euro 500. Di fatto veniva attuata unache consentiva a tutti coloro in possesso dei requisiti previsti, di operare nel mondo deglii. La liberalizzazione trova quindi piena attuazione e circa 800 nuovi procuratori sportivi si ...

nel_piccolo : Se é vero che chi salva una vita avrà salvato il mondo intero, ognuno può fare la differenza “nel suo piccolo” e pr… - ASTI_News : Nasce l'Associazione Mongardino Fan Club - Produttori Colli Astiani - BlunoteWeb : Calcio: Nasce l'Associazione UAFA per tutelare i direttori sportivi -