Il Segreto Anticipazioni 22 maggio 2019 | Julieta svela un triste segreto

IL Segreto/ Anticipazioni serale 21 maggio : Isaac tradisce Antolina con Elsa? : Anticipazioni della puntata serale de Il SEGRETO: Fernando teme il complotto di Maria e Gonzalo, si vendicherà?

Il Segreto : Dolores è afflitta - anticipazioni trama puntata martedì 21 maggio : Di seguito tutte le anticipazioni sull’appuntamento del dopo cena di questa settimana, anche stavolta in onda nella prima serata di martedì 21 maggio, su ReteQuattro, dalle 21.25 in poi. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias nell'episodio 57, ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 21 maggio 2019 : Franco svela il Segreto di Ciro : Franco capisce che Ciro ha preso una sbandata per sua moglie Angela. Bice prende in mano l'organizzazione del battesimo di Lollo.

Il Segreto - anticipazioni : Saul e Julieta si sposano dopo aver affrontato nuovi ostacoli : Finalmente arriva una bellissima notizia per tutti i fan di una coppia del famoso sceneggiato “Il Segreto”. Le anticipazioni rivelano che Prudencio consegnerà finalmente le carte del divorzio a Julieta Uriarte, per consentirle di coronare il suo sogno d’amore con Saul Ortega. Quest’ultimo e la nipote di Consuelo convoleranno a nozze, ma prima di diventare marito e moglie affronteranno dei nuovi ostacoli. Questa volta non sarà Francisca ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 21 e mercoledì 22 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1957 de Il SEGRETO di martedì 21 (rete 4, prima serata) e mercoledì 22 maggio 2019: Dolores apprende che Hipolito si trova in pericolo, in quanto è ricercato dalla gendarmeria svizzera… Inoltre, Dolores è infastidita anche per aver riscontrato la presenza di banconote false nella sua cassa… Julieta si reca a Las Lagunas per convincere l’unica coppia che non vuole appoggiare Severo nella battaglia contro ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Severo scenderà a patti con i Molero? : I due criminali che stanno inquinando i terreni e uccidendo gli abitanti de Las Lagunas cercheranno di comprare il silenzio di Severo...

Il Segreto Anticipazioni 22 maggio 2019 : Julieta scopre un triste segreto a Las Lagunas : Julieta scopre una nuova triste storia a Las Lagunas. Un'altra famiglia è stata colpita dall'inquinamento delle acque ma non ha nessuna intenzione di testimoniare contro i Moleo.

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate dal 27 maggio al 2 giugno 2019 : Elsa è Pazza! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno 2019: Antolina riferisce ad Isaac che Elsa è stata rinchiusa in un manicomio! Anticipazioni Il Segreto: Antolina rivela ad Isaac che Elsa è Pazza! E sostiene addirittura di averne le prove! Intanto, Severo rifiuta l’offerta di Eustaquio Molero! Fernando ammette di essere coinvolto nel sequestro di Emilia ed Alfonso. La situazione dei Castaneda si complica ...

Il Segreto Anticipazioni : SAUL e JULIETA - finalmente marito e moglie! : Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, SAUL Ortega (Ruben Bernal) e JULIETA Uriarte (Claudia Galan) diventeranno finalmente marito e moglie. Prima del fatidico sì, i due ragazzi dovranno però affrontare una serie di imprevisti causati dal perfido Eustaquio Molero (Carlos Manuel Diaz), l’imprenditore senza scrupoli entrato in contrasto con Severo Santacruz (Chico Garcia). Spoiler Il Segreto: SAUL dona il suo sangue a Prudencio Le ...

Anticipazioni Il Segreto - serale di oggi : Fernando pensa che Maria trami alle sue spalle : Il martedì è probabilmente il giorno preferito dai telespettatori de Il Segreto che possono seguire ben due episodi quotidiani. Il primo andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5, mentre il secondo si sposterà in prima serata su Rete 4. Come abitudine consolidata delle ultime settimane, stasera la telenovela iberica inizierà alle ore 21:30 circa e proseguirà fino alle ore 22:25 quando lascerà spazio a Una Vita. La puntata serale sarà ampiamente ...

Il Segreto - anticipazioni : Fernando Mesia posticipa la sua partenza da Puente Viejo : Le anticipazioni della nota soap opera spagnola Il Segreto riservano interessanti novità. Nelle prossime puntate, Maria Castañeda, interpretata dall'attrice Loreto Mauleón, sarà convinta che il suo ex marito Fernando Mesia sia improvvisamente cambiato. Poi Maria si scontrerà anche con la madrina Francisca, per far valere le sue convinzioni sull'uomo. In seguito Maria sarà notevolmente grata a Fernando per aver aiutato i suoi genitori, Alfonso ed ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 26 maggio al 1° giugno 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 26 maggio a sabato 1° giugno 2019: Fernando chiama un suo misterioso complice: grazie alla telefonata, si scopre che è stato il Mesia ad organizzare l’incendio della casa cubana di Maria e Gonzalo. L’uomo, tra l’altro, è assalito dal sospetto che Esperanza e Beltran siano ancora vivi e ordina al suo interlocutore di cercare i loro certificati di morte. Invece di portarla in ospedale come ...

Il Segreto - anticipazioni : Alvaro Fernandez sostituisce il dottor Zabaleta : In merito alle prossime puntate de Il Segreto, alcune anticipazioni riguardano Alvaro Fernandez, interpretato dall'attore Alessandro Bruni, il quale arriverà a Puente Viejo per sostituire il dottor Zabaleta, dopo la tremenda epidemia che ha colpito improvvisamente il paese. Nel contempo Alvaro Fernandez conoscerà Elsa Laguna, con la quale passerà molto tempo per occuparsi degli ammalati all'ospedale del campo. In un primo momento Elsa non andrà ...

