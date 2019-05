Giro d’Italia – Caleb Ewan se la ride | “i due successi dimostrano che sono uno dei

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il corridore australiano ha parlato dopo il successo ottenuto nell’undicesima tappa, il secondo in questod’Italia 2019 Il corridore australianodella Lotto Soudal ha vinto l’undicesima tappa del centoduesimod’Italia, da Carpi a Novi Ligure di 221 km. Fabio Ferrari/LaPresse Al secondo e terzo posto siclassificati rispettivamente Arnaud Demare (Groupama – FDJ) e Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe), mentre Valerio Conti ha mantenuto la Maglia Rosa di leader della classifica generale. Il vincitore di tappa, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “è stata una frazione lunga che si adattava bene alle mie caratteristiche, più di quella di ieri. Ho seguito la ruota di Pascal Ackermann perché sapevo che avrebbe fatto una buona volata, nonostante la caduta di ieri. Aveva un buon treno, quindi ho deciso di fare la ...

