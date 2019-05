Galeone a Kiss Kiss | “Speravo che Allegri se ne andasse dalla Juve | non amo i bianconeri”

ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Giovannimentore e grande amico di Massimiliano, che aveva commentato con «Credo che abbia fatto la scelta giusta», l’addio alla, è tornato a parlare rilasciando alcune dichiarazioni a Radio«Un po’ ci speravo che lasciasse lantus perché secondo me il ciclo andava finendo e lui aveva desideri diversi per cercare di migliorare la squadra. Laha fatto sognare con Ronaldo, ma la storia ci insegna che non sempre possiamo sperare nelle favole» Sollevato, per non dire contento dunque del divorzio trae la, ha parlato anche del futuro di Max «al Barcellona o Real Madrid? Può essere, già l’anno scorso lui rifiutò i blancos. Magari Zidane va a Torino». Poi confessa «Non sono mai andato a vedereall’Allianz Stadium perché non amo i bianconeri» e spiega il motivo «Risale a 60 anni fa, giocavo nella ...

