Formula 1 – Kubica e il commovente pensiero su Niki Lauda | “speravo di rivederlo nel

Formula1 Baku - botti Leclerc e Kubica : che sessione tormentata : A Baku si è svolta una qualifica travagliata, durata quasi 45' più del dovuto per due incidenti che hanno comportato altrettante bandiere rosse, prima per un botto di Kubica alla esse che porta al ...

Formula 1 - brutto incidente per Kubica in qualifica a Baku : il polacco distrugge la Williams contro le barriere [VIDEO] : Proprio al termine del Q1 delle qualifiche di Baku, Kubica finisce a muro causando la prima bandiera rossa di giornata brutto incidente per Robert Kubica alla fine della Q1 delle qualifiche del Gp di Baku, il polacco distrugge la sua Williams nella zona del castello finendo contro le barriere. Un errore chiaro quello del driver di Cracovia, che prima sfiora il muro con l’anteriore sinistra per poi andare a sbattere senza poter far ...

Formula 1 - la Williams rischia di cambiare proprietario : tremano i sedili di Kubica e Russell : L’imprenditore russo Mazepin avrebbe in mente di rilevare la scuderia di Grove, così da permettere al figlio di arrivare finalmente in Formula 1 La situazione della Williams è sempre più complicata, sia dal punto di vista economico che sportivo. L’era Paddy Lowe ha definitivamente affossato la scuderia di Grove, che staziona tristemente in fondo al gruppo lontanissima dai propri avversari. photo4/Lapresse Robert Kubica e George ...