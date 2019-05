Elezioni europee, Matteo Salvini: “La Lega sarà tra i primi partiti, ribalteremo le regole europee”

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Immigrazione, sicurezza, tasse e dinamiche del governo: questi gli argomenti affrontati da, ospite a Mattino Cinque, in vista delleil prossimo 26 maggio. "Spero che da lunedì si torni a lavorare più serenamente", afferma il ministro dell'Interno, assicurando che i risultati del voto non cambieranno lo scenario politico in Italia.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...