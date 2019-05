Di Maio a Confindustria | “Da me nessun no pregiudizievole” E Conte | “Con nuovi

Salvini ignora Confindustria - Di Maio la corteggia : C’è l’invasione dei 5 stelle e il semi-deserto leghista all’Assemblea di Confindustria. Matteo Salvini non c’è: ha declinato l’invito. Claudio Borghi è seduto in quarta fila, circondato da due imprenditori intenti a districarsi sui rispettivi cellulari piuttosto che a seguire l’intervento dal palco di Luigi Di Maio. Giulia Bongiorno, anche lei in quota Lega, è ...

Confindustria - Boccia : “Parole che creano sfiducia contro interesse nazionale”. Di Maio : “Da me nessun no pregiudizievole” : Il capo dello Stato Sergio Mattarella, accolto da una standing ovation. Il premier Giuseppe Conte. Il vice Luigi Di Maio. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e la titolare della pa Giulia Bongiorno. Tutti all’assemblea di Confindustria a Roma. Dal palco, davanti alla platea degli industriali, il leader M5s ostenta una linea moderata e incassa dal presidente Vincenzo Boccia, alla sua ultima assise, un giudizio parzialmente positivo ...

CONFINDUSTRIA E POLITICA/ Il nuovo Di Maio che piace alle imprese : Ha fatto clamore tra gli addetti ai lavori una battuta detta e non detta dal Presidente di CONFINDUSTRIA su Luigi Di Maio

Confindustria : Boccia - 'bene Di Maio al consiglio - sembrava uno di noi' (2) : (Adnkronos) - Gli imprenditori puntano soprattutto sullo sblocca cantieri. "C’è grande aspettativa. Immaginiamo e speriamo che sia un’operazione massivamente rilevante, e anche sul decreto crescita aspettiamo i provvedimenti", ha sottolineato Boccia. "Ci sono dei capitoli per noi importanti, potremm

Rimborsi ai risparmiatori - Di Maio sollecita Tria : «Li firmi». Salvini attacca Confindustria : «Il ministro Tria può stare tranquillo, possiamo lavorare tutti insieme, ora si deve firmare il prima possibile il decreto per i Rimborsi per i truffati delle banche». Lo ha detto il vicepremier e ...

Salvini contro Confindustria 'Ci attacca ma chiede incontri'. Di Maio a Tria 'Firmi il decreto sui risparmiatori' : Economia Tria: "Nostra economia vicina allo zero". Stoccata sulle banche: "attaccarle mina l'interesse nazionale" di RAFFAELE RICCIARDI Poi prova a fare una distinzione tra gli imprenditori: 'Io ...

Allarme Confindustria : Italia crescita zero. Di Maio : condivido - potenzieremo export. Salvini : qualcuno doveva svegliarsi prima : L'economia Italiana non crescera' nel 2019 e mettera' a segno "un esiguo" +0,4% nel 2020. L'Allarme arriva da Confindustria, che parla di un "alto rischio di recessione" che solo l'export puo' scongiurare. Una "crescita zero" quella del 2019, spiega Andrea Montanino, direttore del Centro studi degli industriali (Csc), data da numerosi fattori interni e da un contesto esterno comunque non favorevole. Gli esperti di via dell'Astronomia rivedono al ...

Crescita - Di Maio : “Preoccupazioni di Confindustria sono le nostre. L’epoca dei gufi era quella di Renzi” : “Le preoccupazioni contenute nel report di Confindustria sono anche le nostre. Non c’è bisogno di nessuno scontro o di apostrofare Confindustria come i gufi“. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in una conferenza stampa a New York, dopo l’incontro con i vertici di Wall Street, rispondendo indirettamente alle dichiarazioni dell’alleato Matteo Salvini sullo studio degli industriali. ...

Di Maio a New York : 'L'esecutivo durerà per l'intero mandato. Confindustria? Ha le preoccupazioni del governo' : ...Di Maio ha poi illustrato agli investitori statunitensi le principali azioni che Palazzo Chigi ha messo e metterà in campo per rilanciare la crescita e contrastare il rallentamento dell'economia ...

