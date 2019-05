Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Lunedì 20 maggio AlCarrisi ha festeggiato il suo 76°. Tra i fan c'era grande curiosità nello scoprire con chi, tra le due donne più importantisua vita, il cantante pugliese avrebbe deciso di trascorrere questo giorno di festa. Tra i vari messaggi e post d'affetto per omaggiare l'artista, è spuntato anche uno scatto diche non è per niente piaciuto ai follower di Romina. Dopo un periodo piuttosto burrascoso, sembra che Alfinalmente da qualche mese abbiano ritrovato un pizzico di serenità, grazie anche al supporto dei figli Jasmine e Bido. Dopo essere approdati insieme a "Live-Non è la D'Urso", entrambi hanno confermato il loro riavvicinamento, e spesso soprattutto la showgirl pugliese lo testimonia sui social network, pubblicando delle immagini insieme all'artista di Cellino San Marco....

ElisaDiGiacomo : Al Bano: la dedica di compleanno di Loredana Lecciso criticata dai fan della Power -