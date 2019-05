Traffico Roma del 21-05-2019 ore 17 | 30

romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2019) VIABILITÀMARTEDI’ 21 MAGGIOORE 17.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PERDALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA DEL MARE DEL BIVIO PER CIAMPINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24L’AQUILA CODE PERE INCIDENTE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA, VERSO IL RACCORDO ANULARE. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIALE VATICANO IN PROSSIMITÀ DI VIA VITTOR PISANI: INCIDENTE CON UN VEICOLO RIBALTATO. CODE PERE PER INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, CODE PER, DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER ...

