Tennis – Jannik Sinner firma con Nike | “vi renderò fieri di avermi scelto”

Tennis - ATP 250 Lione 2019 : Gasquet rischia l’eliminazione - ma batte Janvier. Fuori Jannik Sinner : Si sono giocati oggi diversi match di primo turno dell’ATP 250 di Lione, uno dei due tornei della settimana che precedono il grande appuntamento del Roland Garros. Andiamo a vedere quanto accaduto in una giornata a forti tinte francesi. La grande sorpresa rischia di metterla a segno Maxime Janvier, che arriva ad avere due match point contro Richard Gasquet: l’ex top ten e più volte semifinalista Slam riesce a salvarsi, in un modo o ...

Tennis - ATP Lione 2019 : brutta sconfitta per Jannik Sinner contro Tristan Lamasine : Jannik Sinner è stato eliminato al primo turno dell’ATP 250 di Lione, battuto col punteggio di 6-0 7-6 dal francese Tristan Lamasine, lucky loser delle qualificazioni ed entrato in tabellone grazie al forfait del kazako Mikhail Kukushkin. Il primo set dura solo 24 minuti con l’altoatesino fresco numero 229 del mondo che ha tre palle break per rientrare in partita sul 4-0 per il francese ma non le sfrutta. Il secondo set è molto più equilibrato, ...

Tennis - ATP Lione 2019 : Jannik Sinner conquista l’accesso al tabellone principale. Sconfitto Lamasine in due set : Missione compiuta per il nostro Jannik Sinner. Il 17enne altoatesino, impegnato nelle qualificazioni dell’ATP di Lione (Francia) di Tennis, ha superato il francese Tristan Lamasine (n.275 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-3 e quindi si giocherà le proprie chance nel tabellone principale sulla terra rossa francese. Una prestazione di grande qualità del nostro giovane portacolori, che dà continuità agli ottimi riscontri fino ad ora ...

Tennis - ATP Lione 2019 : Jannik Sinner conquista l’accesso al tabellone principale. Sconfitto Lamasine in due set : Missione compiuta per il nostro Jannik Sinner. Il 17enne altoatesino, impegnato nelle qualificazioni dell’ATP di Lione (Francia) di Tennis, ha superato il francese Tristan Lamasine (n.275 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-3 e quindi si giocherà le proprie chance nel tabellone principale sulla terra rossa francese. Una prestazione di grande qualità del nostro giovane portacolori, che dà continuità agli ottimi riscontri fino ad ora ...

Tennis - ATP Lione 2019 : Jannik Sinner elimina Antoine Hoang ed accede al turno decisivo delle qualificazioni : Jannik Sinner, che ha ricevuto una wild card per partecipare al tabellone cadetto del torneo ATP di Lione, supera il primo turno di qualificazione battendo nel match odierno la testa di serie numero sei del seeding, il padrone di casa Antoine Hoang, in tre set con lo score di 6-4 5-7 6-1, dopo oltre due ore di battaglia. Domani main draw in palio contro l’altro transalpino Tristan Lamasine. Nel primo set i due contendenti sprecano due ...

Chi è Jannik Sinner - il Tennista italiano di cui si parla tanto : “A biliardo Jannik è proprio una schiappa”. Max Sartori ieri se la rideva nella player's lounge degli Internazionali dove Sinner, il 17enne italiano che sta infiammando il Foro Italico, dopo essersi allenato con Kei Nishikori e prima di tornare a giocare un po' nel pomeriggio si stava rilassando con lui, con il suo maestro Andrea Volpini, il preparatore atletico Massimiliano Pinduccio, e l'altro altoatesino Andreas Seppi. Sartori a ...

Chi è Jannik Sinner - il Tennista italiano di cui si parla tanto : “A biliardo Jannik è proprio una schiappa”. Max Sartori ieri se la rideva nella player's lounge degli Internazionali dove Sinner, il 17enne italiano che sta infiammando il Foro Italico, dopo essersi allenato con Kei Nishikori e prima di tornare a giocare un po' nel pomeriggio si stava rilassando con lui, con il suo maestro Andrea Volpini, il preparatore atletico Massimiliano Pinduccio, e l'altro altoatesino Andreas Seppi. Sartori a ...

Tennis - Jannik Sinner si qualifica agli Internazionali d’Italia se… Tutte le possibilità per giocare a Roma : Jannik Sinner ha perso la finale delle pre-qualificazioni che mettevano in palio un posto per gli Internazionali d’Italia 2019, il Masters 1000 che si disputerà sulla terra rossa del Foro Italico di Roma dal 12 al 19 maggio. Il giovane altoatesino ha lottato con Andrea Basso ma è stato battuto in rimonta in tre set e dunque non ha potuto festeggiare l’accesso al tabellone principale del torneo più importante che si gioca nel nostro ...

Tennis - Jannik Sinner dopo la vittoria su Musetti : “Che bello giocare al Pietrangeli - un sogno tornare per gli Internazionali” : Jannik Sinner ha sconfitto Lorenzo Musetti al termine di una partita accesissima giocata sulla terra battuta del Foro Italico e si è così qualificato alla finale delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia. L’altoatesino si è imposto in tre set e domani incrocerà Andrea Basso per un posto nel tabellone principale del Masters 1000 che si giocherà nella capitale, il 17enne ha raccontato l’incontro tramite le ...

Tennis - Challenger Ostra a 2019 : Jannik Sinner si ferma in finale. Sconfitta in due set contro Kamil Majchrzak : La seconda finale della carriera di Jannik Sinner in un ATP Challenger dura solo un’ora e due minuti di gioco. Il 17enne di San Candido è stato sconfitto nell’ultimo atto sulla terra rossa di Ostrava dal polacco Kamil Majchrzak, numero 129 del mondo, in due set con il punteggio di 6-1 6-0. Una partita che ha poco da raccontare, perchè Sinner perde immediatamente il servizio nel primo set e poi finisce sotto anche di due break sul ...

Tennis - Challenger Ostrava 2019 : importante successo di Jannik Sinner - che supera in due set Jiri Vesely e va in semifinale : Jannik Sinner coglie un successo importante sia per il proprio cammino Tennistico che per la portata dell’avversario superato. Anche se stiamo parlando dei quarti di finale di un torneo Challenger, battere Jiri Vesely per 6-4 7-6(1), e per di più nella sua Repubblica Ceca, a Ostrava, del significato lo assume. Vesely, infatti, è un giocatore che in carriera è arrivato al numero 35 del mondo, ha raggiunto due volte gli ottavi a Wimbledon e ...

Tennis - Jannik Sinner scala il ranking : ora è n.285 ATP - miglior Under18 al mondo! : Continua la scalata inesorabile del nuovo talento del Tennis italiano Jannik Sinner nella graduatoria mondiale, dopo il convincente successo odierno ottenuto contro il ceco Jiri Lehecka negli ottavi di finale del Challenger di Ostrava. Il nativo di San Candido classe 2001 ha guadagnato virtualmente tredici posizioni rispetto al ranking pubblicato dall’ATP nella giornata di lunedì 29 aprile ed ha così raggiunto il suo nuovo best ranking al ...

Tennis - Challenger Ostrava 2019 : Jannik Sinner accede ai quarti. Sconfitto in due set il ceco Lejecka : Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del Challenger di Ostrava. Il 17enne di San Candido ha Sconfitto in due set il ceco Jiri Lejecka, in tabellone grazie ad una wild card perchè senza ranking, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e dodici minuti di gioco Sinner strappa subito il servizio all’avversario in apertura di primo set. L’altoatesino ha poi tre palle break per portarsi sul 3-0, ma non riesce a ...

Tennis - Challenger Ostrava 2019 : Jannik Sinner accede agli ottavi di finale : Continua l’ottimo momento di Jannik Sinner. Dopo gli ottavi di finale raggiunti nel torneo ATP di Budapest ed il susseguente best ranking (298 del mondo), il 17enne altoatesino si è qualificato sempre per gli ottavi nel Challenger di Ostrava, dopo aver sconfitto in due set il tedesco Dominik Koepfer, numero 181 della classifica mondiale e nona testa di serie, con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e undici minuti di gioco. Sinner ...