Roma | contro il Parma in campo con la nuova maglia

Roma - incontro con Al-Khelaifi per la cessione della società : distanza sul prezzo [DETTAGLI] : Nasser Al-Khelaifi ha incontrato personalmente nella capitale dei rappresentanti dell’As Roma ad aprile. Lo apprende l’Adnkronos da due fonti qatariote distinte. L’incontro, rivela una delle due fonti, che ha un legame diretto con l‘Emirato, è avvenuto in un lussuoso hotel Romano nella prima metà di aprile. In precedenza il proprietario del Psg era stato anche a Milano per una serie di appuntamenti, tra i quali uno ...

A Roma è spuntato un altro gigantesco manifesto contro l'aborto : Si chiama Michelino ed è un feto di 11 settimane che campeggia su una parete di 250 metri quadrati sulla via Tiburtina, a Roma. E' l'ultima azione di Pro Vita e Famiglia . he nello slogan si rivolgono anche alla giovane attivista contro i cambiamenti climatici, Greta Thrunberg. "Cara Greta, se vuoi salvare il pianeta, salviamo i cuccioli d'uomo. #Scelgolavita" scrivono Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vicepresidente anche del ...

Cassano tuona contro la proprietà della Roma : il caso De Rossi fa infuriare il barese : Roma, Antonio Cassano ha inveito contro Baldini e Pallotta per il modo nel quale hanno trattato capitan De Rossi “Baldini e Pallotta l’hanno fatta ancora, dopo il Pupo l’hanno fatto con Daniele. Devono ricordarsi che la Roma è Totti e poi De Rossi e non Baldini e Pallotta: spero che la Roma possa cambiare proprietà perché la Roma merita di lottare per qualcosa di importante“. Sono le parole dell’ex ...

Tennis - Nadal vince gli Internazionali di Roma. Un’edizione che verrà ricordata per le polemiche contro l’organizzazione : Rafael Nadal ha vinto per la nona volta gli Internazionali D’Italia battendo per 6-0 4-6 6-1 il numero uno del mondo Novak Djokovic al termine del 54esimo incontro in carriera tra i due (bilancio 28 a 26 per il serbo). Per il numero due del ranking si tratta del primo titolo del 2019 e del 81esimo in carriera. Un successo che consente al maiorchino di arrivare con grande fiducia all’appuntamento più importante della sua annata: il ...

Attenti a questa destra. La Comunità ebraica di Roma contro i suprematismi in Europa : I tempi bui si riaffacciano e la Comunità ebraica di Roma prende una posizione politica forte a una settimana delle elezioni europee del 26 maggio. Marcando una distanza profonda dall’estrema destra sovranista che, soprattutto in alcuni sui esponenti, rievoca posizione “suprematiste” che preoccupano il mondo ebraico.“Pensavamo di aver sconfitto quel male ma dopo 70 anni quel male si è riaffacciato. ...

Sassuolo-Roma - cori e striscioni per De Rossi e contro Pallotta [FOTO] : 1/9 LaPresse/Filippo Rubin ...

Sassuolo-Roma - cori per De Rossi e contro Pallotta [FOTO] : 1/9 LaPresse/Filippo Rubin ...

Sassuolo-Roma - cori per De Rossi e contro Pallotta : cori e striscioni nel settore ospiti del Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove si stanno affrontando Sassuolo e Roma. I tifosi gialloRossi già prima dell’inizio hanno acclamato il capitano Daniele De Rossi, oggi in panchina e domenica pRossima (contro il Parma) all’ultima presenza nella squadra della capitale, e dedicato cori d’insulto al presidente James Pallotta, lanciando anche dei fumogeni e invitandolo a “pagare ...

Roma. Stasera contro il Sassuolo in palio punti preziosi per la corsa all’Europa : Al Mapei Stadium Stasera alle 20:30 il Sassuolo riceve la Roma in una sfida palio che mette in palio punti

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Nadal cerca la rivincita contro Tsitsipas. Dopo la maratona per Djokovic c’è Schwartzman : E’ il giorno delle semifinali agli Internazionali d’Italia 2019. Da una parte Djokovic-Schwartzman e dall’altra Nadal-Tsitsipas. Ovviamente il pubblico di Roma comincia già a pensare e a sognare una finale tra i primi due della classifica mondiale, ma attenzione soprattutto al greco, che già a Madrid ha saputo sovvertire tutti i pronostici. Ci sarà sicuramente aria di rivincita domani sul Centrale, perchè Nadal e Tsitsipas si ...

Sassuolo - De Zerbi si arrabbia : “Scansarsi contro la Roma?” - il tecnico risponde così… : Nessun regalo. Nonostante non abbia ormai più nulla da chiedere al campionato, il Sassuolo non ha intenzione di lasciar strada facile alla Roma, squadra che ospiterà domani sera al Mapei Stadium e a cui servono punti per l’Europa. E’ il tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi, ad affermarlo nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole: “Purtroppo la stagione di Sensi è finita, speriamo che ...

‘Vendi la Roma’ : esplode rabbia tifosi giallorossi - in piazza contro Pallotta : Roma – “Venni la Roma e nun rompe li c…”. È solo uno dei cori che i tifosi della Roma hanno rivolto al presidente giallorosso James Pallotta, in una contestazione in corso a piazza Guglielmo Marconi, davanti ad una delle sedi societa’. Alla protesta, che ha preso il via verso le 15 di oggi, al momento sono presenti alcune centinaia di tifosi. Il dissenso con la proprieta’ e’ esploso dopo il mancato ...

Roma - in corso una contestazione dei tifosi contro Pallotta [VIDEO] : Una contestazione in corso a piazza Guglielmo Marconi, davanti ad una delle sedi della Roma contro il presidente James Pallotta: “Venni la Roma e nun rompe li c…”. Alla protesta, che ha preso il via verso le 15 di oggi, al momento sono presenti alcune centinaia di tifosi. Il dissenso con la proprietà è esploso dopo il mancato rinnovo di Daniele De Rossi. Nel mirino dei presenti alla manifestazione, anche il progetto del ...

Roma - ancora scritte contro la società : “Pallotta pupazzo ce semo rotti er ca…” : Anziché placarsi, la contestazione dei tifosi della Roma aumenta di giorno in giorno. La vicenda con De Rossi è solo l’ultimo di una serie di episodi degli ultimi mesi contestati dai supporter giallorossi contro la proprietà. Dopo lo striscione a Londra, un altro ne è comparso, questa volta addirittura fuori Europa. Esattamente a New York, scritte contro il patron americano: “Pallotta fucking pupazzo ce semo rotti er ca…! ...