Rogo nella sede dei vigili urbani | due morti e due feriti gravi Arrestato giovane

Mirandola - Rogo nella sede della polizia locale : due donne morte : Le vittime sono un'ottantenne e la sua badante. L'esplosione avrebbe ferito gravemente altre due persone, 16 gli intossicati. Il fuoco sarebbe stato appiccato da giovane straniero arrestato a pochi metri dalla palazzina

Rogo nella notte : distrutte due auto e due moto fuori dalla discoteca / VIDEO : Sono da poco passate le due di notte quando un rumore assordante ha raggiunto i clienti dei locali della zona. La colonna di fumo tutto a un tratto si è fatta molto densa. L'incendio ha invaso un ...

Per la polizia locale di Roma il Rogo nella discarica abusiva è doloso. Raggi : "Capitale sotto attacco" : Le fiamme altissime accompagnate da una densa colonna di fumo nero e l'odore acre che hanno reso irrespirabile per ore l'aria in quel quadrante della città. Notte di paura alla periferia est di Roma per un vasto incendio divampato nella tarda serata di ieri in una discarica a cielo aperto a ridosso di via Collatina Vecchia, all'altezza della stazione Palmiro Togliatti. I vigili del fuoco, intervenuti con 7 squadre, hanno lavorato fino al ...

Foggia - Rogo nella baraccopoli abusiva di Borgo Mezzanone. Giovane del Gambia muore carbonizzato : Una nuova vittima all’interno delle baraccopoli che accolgono i braccianti extracomunitari in Puglia. Un cittadino straniero è morto in un incendio scoppiato nella nottata tra giovedì e venerdì nel ghetto abusivo di Borgo Mezzanone, a pochi chilometri da Foggia. Non sono ancora certe le cause del rogo, sulle quali si sta indagando. La vittima è un ragazzo di 26 anni originario del Gambia che da poco tempo si era trasferito ...

Roma - Rogo in una discarica nella zona Est : fumo nero e allarme per l'odore acre : L'incendio, di vaste dimensioni, è divampato in serata sulla via Collatina Vecchia, all'altezza della stazione ferroviaria Palmiro Togliatti.

Incendi boschivi : vasto Rogo nella notte nell’Ascolano - evacuazioni : I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare un vasto Incendio a Grottammare (Ascoli Piceno): le fiamme sono divampate in un bosco lungo la strada Cuprense. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni, costringendo ad evacuazioni temporanee ed in via precauzionale: i residenti sono poi rientrati quando l’Incendio è stato domato. Nell’intervento impegnate squadre dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno, San Benedetto e ...

Rogo nella nuova tendopoli di San Ferdinando - morto migrante. Prefetto : “Fatto inatteso” e Libera : “Dinamica strana” : Non c’è più la baraccopoli ma gli incendi continuano a San Ferdinando. Così come continuano a morire i migranti che non sono stati trasferiti nei Cas e negli ex-Sprar. Venerdì mattina all’alba un Rogo ha interessato una tenda nella nuova tendopoli “ufficiale” gestita dal Comune. Saranno le indagini a stabilire le cause dell’incendio dove è morto Sylla Noumo, un senegalese di 32 anni. Forse, secondo gli inquirenti, si è trattato di un corto ...

