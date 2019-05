Playoff Serie B | Cittadella-Benevento 1-2 | Insigne e Coda ribaltano i veneti FOTO ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona e Venezia si portano sul 2-0. Trieste e Trento ancora sconfitte : La Vanoli Cremona e la Reyer Venezia concedono il bis anche in gara-2 e si portano sul 2-0 nelle loro rispettive Serie dei quarti di finale dei Playoff della Serie A di Basket. Cremona si è imposta per 89-81 contro l’Alma Trieste, mentre Venezia ha sconfitto la Dolomiti Energia Trento per 69-51. Partita molto combattuta al PalaRadi con i padroni di casa che alla fine riescono a spuntarla, conquistando anche il secondo punto nella Serie. ...

Verona-Pescara : il Playoff di Serie B è su DAZN : E’ in programma domani sera allo Stadio Bentegodi di Verona la seconda semifinale di andata dei playoff di Serie B in cui l’Hellas ospiterà il Pescara. Sulla carta la sfida sembra essere all’insegna dell’equilibrio e appare piuttosto difficile indicare il nome di una delle due squadre come favorita. I padroni di casa sono riusciti a […] L'articolo Verona-Pescara: il playoff di Serie B è su DAZN è stato realizzato da ...

Playoff Serie A – Clamoroso Nunnally : dito medio agli ex tifosi di Avellino! : James Nunnally avrebbe rivolto un dito medio verso i tifosi di Avellino dopo il successo dell’Olimpia Milano al termine di Gara-2: gli ex tifosi infuriati con il cestista americano Stando a quanto riporta ‘Sportavellino.it’, nei momenti successivi alla sfida fra Olimpia Milano e Sidigas Avellino, Gara-2 dei quarti di finale Playoff della Serie A, sarebbe avvenuto un brutto episodio che avrebbe avuto James Nunnally come protagonista. Il ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano si ritrova in gara-2. L’Olimpia pareggia la serie con Avellino : L’Olimpia Milano vince gara-2 e pareggia la serie contro la Sidigas Avellino. La squadra di Pianigiani si ritrova al Forum, dove vince per 76-61 e centra il punto dell’1-1. James Nunnally segna 19 punti ed insieme a lui è decisivo anche Curtis Jerrells con 18, mentre alla Sidigas non bastano i 23 punti di un sempre ottimo Keifer Sykes. Mercoledì la serie si trasferisce ad Avellino per una gara-3 infuocata. Avellino ricomincia da dove ...