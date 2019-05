MUV – “Mobility Urban Values” è il progetto Horizon 2020 per la mobilità sostenibile

laragnatelanews

(Di martedì 21 maggio 2019) Presentato il primo torneo al mondo fra città dedicato allaideato all’interno di “MUV – Mobilityeuropeo di ricerca applicata a cura del laboratorio di design PUSH finanziato nell’ambito del programma. Per partecipare basta scaricare l’app “MUV” (per Android e iOS) che trasforma lain uno sport e iscriversi al torneo che inizierà ufficialmente il 3 giugno e si concluderà il 21 luglio. Questa nuova modalità di gioco si andrà ad aggiungere alle sfide già presenti in app, così i migliori “atleti” dellasaranno ricompensati con premi e sconti offerti dai partner locali. Sono stati circa 30.000 i Km sostenibili percorsi finora dagli utenti a piedi, in bici e con i mezzi pubblici. Le otto città che si sfideranno in questa prima edizione del torneo ...

