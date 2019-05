Juve | Criscitiello | ' Paratici ha incontrato Simone Inzaghi il 9 maggio a Piacenza'

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Il prossimo weekend si disputerà l'ultima giornata di campionato, e sarà molto importante per alcuni verdetti, come gli ultimi due posti da assegnare per la Champions League, gli altri due per l'Europa League ed infine per sapere chi sarà la terza società retrocessa in Serie B dopo Chievo e Frosinone. Ma l'attenzione principale dei media riguarda sicuramente il calciomercato, soprattutto la questione panchina bianconera. L'addio di Allegri ha aperto inevitabilmente il toto allenatore allantus, con molti dubbi su chi sarà il sostituto del tecnico toscano. A tal riguardo ha parlato il noto giornalista di Sport italia Michele, che nel suo consueto editoriale del lunedì su Tuttomercatoweb.com, ha parlato di diversi argomenti, soffermandosi inevitabilmente sul possibile sostituto di Allegri sulla panchina bianconera.possibile sostituto di Allegri Secondo il noto ...

