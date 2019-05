ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) World News “Aumentano topi e pulci, c’è rischio di una epidemia di peste bubbonica a Los Angeles”: l’allarme lanciato da Davis K. Randall di F. Q. Dei reperti ritrovati30per riaprire un misterioso cold case. Andrà in onda da mercoledì 22 maggio sul canale Crime+Investigation latv “ildi”. Quattro puntate in onda per quattro settimane in cui verranno ricostruite ledi morte di chi uccise almeno 14 donne nei dintorni del capoluogo friulano, sempre di notte, tra il 1971 e il 1989. Ed è proprio durante la preparazione delle riprese di questo programma che Federica Tosel, l’avvocato dei parenti di due delle vittime, ha ritrovato alcuni reperti che non vennero analizzati all’epoca delle inchieste, dal momento che l’allora ...

Corriere : Il mostro di Udine, tra misteri e sospetti: 30 anni fa l’ultimo delitto del serial kill... - TutteLeNotizie : Il Mostro di Udine, sulle tracce dell’assassino 30 anni dopo nella serie di Crime+… - GisellaPagano : Il mostro di Udine, 30 anni fa l’ultimo omicidio del serial killer misterioso -