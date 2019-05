Gossip Uomini e Donne | Maria De Filippi rivoluziona le scelte?

Uomini e Donne Gossip : Andrea Zelletta in ansia prima della scelta : Andrea Zelletta di Uomini e Donne preoccupato: lo sfogo sui social Fra una settimana esatta Angela, Giulia e Andrea Zelletta faranno la loro scelta. Con chi decideranno di stare nella vita di tutti i giorni? Chissà, intanto quest’ultimo, alcuni giorni fa, ha passato alcuni giorni nella classica villa insieme a Natalia e Klaudia. Ovviamente non è dato sapere cosa sia successo tra loro tre. Tuttavia Andrea Zelletta, in queste ore, è sembrato ...

Gossip Uomini e Donne : una coppia finge? La rivelazione di Valentina : Valentina Autiero fa una clamorosa confessione su Pamela e Stefano di Uomini e Donne Pamela Barretta e Valentina Autiero, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne Over, hanno discusso molto animatamente. E in questa occasione pare che la prima sia arrivata anche ad offendere quest’ultima, dandole dei titoli non propriamente carini. Finita qua? Nemmeno per idea perchè proprio Valentina Autiero, nell’ultima intervista ...

Uomini e Donne Over - il Gossip di Oggi : un cavaliere corteggia dame ma convive con un uomo : Una notizia che ha dato il settimanale Oggi nel suo ultimo numero potrebbe creare non poco scompiglio tra i protagonisti di un amato programma tv: Uomini e Donne. Stando a quello che si legge sulla popolare rivista di gossip, un cavaliere del Trono Over nasconderebbe la sua vera natura: pare infatti che un signore del parterre che corteggia molte dame conviva da anni con un uomo. Nell'articolo che è stato dedicato a questo presunto scoop, non si ...

Uomini e Donne Gossip - Andrea e Arianna vanno a convivere : la conferma : Uomini e Donne gossip, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione vanno a convivere. La coppia è super innamorata e sogna il matrimonio? Una delle coppie più amate mai uscite da Uomini e Donne hanno annunciato una grande novità nelle loro vite. Andrea Cerioli, due volte tronista nello show della De Filippi, ha rilasciato un’intervista al settimanale […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Andrea e Arianna vanno a convivere: la conferma ...

Gossip Uomini e donne - Rocco Fredella presenta la sua fidanzata : 'Lei mi ha salvato' : L'abbandono di Rocco Fredella dal Trono Over di Uomini e donne aveva stupito i telespettatori, molti dei quali si erano detti certi che sarebbe presto tornato indietro sui suoi passi. L'ex corteggiatore di Gemma Galgani, uno dei grandi protagonisti della stagione 2018-19 del dating show, sembra però essere andato avanti con la sua vita. A confermarlo è lui stesso, affidandosi ai suoi profili Instagram e Facebook, dove ha presentato ufficialmente ...

Gossip Uomini e Donne : un cavaliere del Trono Over sarebbe gay e vivrebbe con un uomo : La notizia era già rimbalzata sul web qualche settimana fa, lanciata dalla blogger Annamaria Adinolfi nelle sue pagine Facebook. A suo dire, un cavaliere del Trono Over sarebbe gay e prenderebbe parte al programma di Maria De Filippi solo per visibilità televisiva. Della persona interessata, però, non era stata resa nota l'identità, motivo per cui la questione era stata accantonata. Ma ora è una fonte autorevole come il settimanale 'Oggi' a ...

Gossip Uomini e Donne - Riccardo avvisa Ida : “E’ l’ultima opportunità…” : Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne torna a parlare di Ida Platano: l’avvertimento Riccardo Guarnieri, come tutti i fan di Uomini e Donne sapranno, ha richiamato in studio Ida Platano, proponendole di riprovarci. Tuttavia quest’ultima non ha dato una risposta decisa al cavaliere del dating show, arrivando a confessargli di volerci prima pensare. Ma non è finita qua perchè in queste ore Riccardo Guarnieri, in un’intervista a ...

Uomini e Donne Gossip : “Un cavaliere del Trono Over convive con un uomo” : Uomini e Donne, lo scoop: “Un cavaliere al Trono Over corteggia le Donne ma convive con un uomo” Uno scoop senza precedenti è stato lanciato stamani dal settimanale Oggi. Nell’ultimo numero in edicola, precisamente nella rubrica Pillole di gossip del giornale, è stata riportata un’indiscrezione riguardante uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne gossip: “Un cavaliere del ...

Gossip Uomini e donne : Rocco pubblica una foto insieme a una signora - il web lo critica : Nelle puntate del Trono Over della scorsa settimana, Rocco Fredella ha annunciato la decisione di abbandonare il programma. Tra le lacrime, il cavaliere ha fatto capire di essere stanco di essere preso di mira per il 'business', rinnovando anche la delusione per non essere riuscito a trovare l'amore. In molti si sono chiesti se si tratterà di una scelta definitiva, ma stando ai recenti sviluppi del caso, sembra proprio di sì. Il piastrellista, ...

Uomini e Donne Gossip - Maria Antonietta e Roberto fuori : la risposta alle critiche : Uomini e Donne, Maria Antonietta e Roberto lasciano il Trono Over tra le critiche: la replica alle accuse Durante una delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne Maria Antonietta e Roberto hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione per continuare a frequentarsi fuori. Tra i presenti in studio, però, non tutti hanno […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Maria Antonietta e Roberto fuori: la risposta alle critiche proviene da ...

Gossip Uomini e Donne - Angela Nasti : arriva la frecciata di Fabrizio : Angela Nasti di Uomini e Donne criticata da Fabrizio Baldassarre Ieri è andata in onda l’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne. E in questa occasione Angela Nasti ha deciso di eliminare Fabrizio Baldassarre, asserendo di essere maggiormente interessata a continuare la conoscenza con Alessio e Luca. A quel punto il ragazzo, visibilmente amareggiato, non ha potuto far altro che alzarsi dalla sua sedia e abbandonare lo studio. E nelle ...

Gossip Uomini e Donne - Rocco Fredella : “Gemma mi ha buttato fuori” : Rocco Fredella dà la colpa a Gemma Galgani per aver deciso di abbandonare UeD Rocco Fredella, Mercoledì scorso, ha annunciato di voler abbandonare Uomini e Donne. Difatti il cavaliere del dating, con le lacrime agli occhi, ha confessato di aver preso questa decisione perchè non è ancora riuscito a conoscere una donna come avrebbe voluto. Ma non è finita qua perchè Rocco Fredella, dopo aver preso questa decisione, ha rilasciato ...

Uomini e Donne Gossip - Rocco contro Gemma : “È un personaggio mi ha buttato fuori” : Uomini e Donne, Rocco rompe il silenzio dopo l’addio al Trono Over: l’attacco a Gemma Questa settimana a Uomini e Donne abbiamo assistito all’autoeliminazione di Rocco Fredella, cavaliere arrivato al Trono Over per corteggiare Gemma Galgani. Quest’ultimo ha spiegato di avere dei problemi economici e, prima di salutare tutti, ha anche fatto intendere di voler […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Rocco contro Gemma: ...

Gossip Uomini e donne : è rottura tra Stefano e Pamela - possibile coinvolgimento di Roberta : La relazione tra Stefano Torrese e Pamela Barretta è giunta al termine, come si evince senza troppa difficoltà dai recenti interventi sui social network della coppia. Conosciutisi all'interno del Trono Over di Uomini e donne, dama e cavaliere avevano deciso di provare a viversi lontano dalle telecamere nonostante le perplessità di lei. La Barretta, infatti, non aveva gradito alcuni atteggiamenti di Stefano, soprattutto nei confronti di Roberta ...