Everybody' s Golf VR - recensione

Everybody’S GOLF VR : Everybody’s GOLF VR arriverà in esclusiva per PSVR molto presto il 21 maggio 2019. Non ho ancora avuto la possibilità di provarlo, ma sono entusiasta di far oscillare il controller PS Move come un GOLFista sul green virtuale. La serie Everybody’s GOLF è sempre stata un po ‘come l’interpretazione di Sony del casual gameplay stile Mario GOLF con un sacco di stile arcade e ora stiamo finalmente ottenendo una versione VR di ...