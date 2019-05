Europeo under 21 | Di Biagio carico | “Abbiamo l’obbligo di provare a vincere”

Pronostico e info Olanda-Italia - Europeo under-17 - 19-5-2019 : Europeo Under 17, Pronostico ed analisi di Olanda-Italia, finale 19 maggio 2019Pronostico//Olanda// Italia// Under 17// Ci siamo, l’atto finale di questo Europeo Under 17 è ormai arrivato. E, forse, non è proprio quello che si aspettavano gli addetti ai lavori. Olanda e Italia sono infatti arrivate all’appuntamento eliminando due delle favoritissime, la Spagna (1-0 Orange, Taabouni allo scadere) e la schiacciasassi Francia, rimontata con ...

Pronostico e info Italia-Francia - Europeo under-17 - 16-5-2019 : Europeo Under 17, Pronostico ed analisi di Italia-Francia, semifinale 16 maggio 2019Pronostico//Italia// Francia// Under 17// Il primo obiettivo degli azzurrini è centrato: con la semifinale arriva infatti anche la qualificazione ai prossimi mondiali di categoria che si terranno in Brasile. Quella con il Portogallo non poteva essere una gara semplice, si sapeva, ed infatti dopo la rete di Tongya c’è stato da soffrire per quasi 10’ di ...

Pronostico e info Italia-Portogallo - Europeo under-17 - 13-5-2019 : Europeo Under 17, Pronostico ed analisi di Italia-Portogallo, lunedì 13 maggio 2019Pronostico//Italia// Portogallo// Under 17// La netta vittoria contro l’Islanda lancia il Portogallo ai quarti di finale dell’Europeo, a cui accede come seconda del Girone C. Ad attenderla, come avevamo d’altronde anticipato già qui, ci sarebbe stata la prima qualificata nel Girone D. E indovinate un po’? Sono proprio gli azzurri!Come arrivano Italia e ...

Pronostico e info Italia-Spagna - Europeo under-17 - 10-5-2019 : Europeo Under 17, Pronostico ed analisi di Italia-Spagna, venerdì 10 maggio 2019Pronostico//Italia// Spagna// Under 17// Nonostante il girone di ferro Italia e Spagna arrivano alla terza ed ultima partita con la qualificazione già in tasca, avendo vinto entrambe le loro gare.Gli iberici partono leggermente avvantaggiati, potendo contare su una maggiore differenza reti, e più in generale godono del favore del Pronostico non avendo mai perso ...

Pronostico e info Italia-Austria - Europeo under-17 - 7-5-2019 : Europeo Under 17, Pronostico ed analisi di Italia-Austria, martedì 7 maggio 2019Pronostico//Italia// Austria// Under 17// La seconda partita del girone potrebbe dare già all’Italia le chiavi per la qualificazione ai quarti di finale dopo il brillante esordio contro la Germania (qui la galelry postata sul sito FIGC). Nell’altro match del raggruppamento la Spagna si è liberata in scioltezza (3-0) dell’Austria, ribadendo ancora una volta la sua ...

Europeo under 21 - Costacurta fiducioso : “Ci sono prospettive importanti. Sulla candidatura per il 2028…” : Billy Costacurta, presidente del comitato organizzatore del campionato Europeo Under 21, non si nasconde. Ospite di “Pezzi da 90” su Radio Onda Libera, l’ex difensore fa il punto sull’avvicinamento verso l’appuntamento continentale che si svolgerà fra Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste, Udine e San Marino. Ecco le sue parole. “Le aspettative sono alte. C’è stata coordinazione tra Mancini, Di ...

Gravina sulle nazionali azzurre : “C’è bisogno di qualche ‘campioncino’. Europeo under 21? Obiettivo vittoria…” : Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto a Sky Sport affrontando diversi argomenti riguardanti i progetti delle nazionali azzurre con Mancini in primo piano. Ecco le sue parole. “Con Roberto Mancini abbiamo iniziato un nuovo percorso, abbiamo tracciato una linea, ci vuole tempo, una nuova cultura, e bisogna anche avere la possibilità di saper coltivare dei talenti. Le due semifinali di Champions hanno dimostrato come ...

Pronostico Germania-Italia - Europeo under 17 - sabato 4-5-2019 e info : Europeo under 17, Pronostico ed analisi di Germania-Italia, sabato 4 maggio 2019Pronostico//Germania// Italia// Prende il via in Irlanda l’Europo under-17 (La “culla delle stelle”, qui trovate la cartella stampa), che mette in palio anche cinque posti per i prossimi mondiali di ottobre che si disputeranno in Brasile. Per l’Italia quella contro la Germania è la prima partita del Gruppo D, uno dei più tosti per stessa ammissione del CT ...

Cassata segna all'Inter e prenota l'azzurro per l'Europeo under 21 : La Spezia - Ieri sera nel posticipo domenicale del campionato di Serie A il suo gol all'Inter ha riacceso le speranze del Frosinone di portare a casa punti dal confronto dello "Stirpe" con la squadra ...