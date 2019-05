Diretta The Voice of Italy | in scena l' ultima puntata delle Blind Audition

Alle 21 : 30 in Diretta in compagnia di Magic : The Gathering Arena si discute dell'espansione War of the Spark : In questi ultimi anni i giochi di carte in ambito videoludico sono soprattutto sinonimo di Hearthstone ma non bisogna sottovalutare un nome storico come quello di Magic The Gathering.Magic The Gathering Arena è l'ultima versione dell'apprezzato gioco di carte a sbarcare nel mondo dei videogiochi e la nostra diretta di questa sera si concentra proprio su questo titolo avvalendosi di un ospite d'eccezione e ormai vecchia conoscenza delle nostre ...

All Together Now - 1a puntata/ Diretta : Le Donatella 'Format particolare' : All Together Now, Diretta e concorrenti prima puntata 16 maggio: Iva Zanicchi, Pucci, Cirilli e Boomdabash guest star della serata.

Diretta All Together Now : Michelle Hunziker e J-Ax debuttano con un nuovo game show : Parte stasera su Canale 5 All Together now, il nuovo game show musicale condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione straordinaria di J-Ax. Il format originale è stato lanciato a inizio anno dalla BBC e in pochi mesi è riuscito a conquistare tutto il mondo. La gara: 50 concorrenti giudicati da 'un muro umano' Ecco come si svolgerà la gara: cinquanta concorrenti si sottoporranno al giudizio di una giuria composta da ben cento elementi, ...

The Voice of Italy 2019 - 4a Blind audition/ Diretta : Violet conquista Morgan con... : The Voice of Italy 2019, Diretta e concorrenti Blind audition, 14 maggio: ultime chanche per Morgan, Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi D'Alessio.

THE VOICE OF ITALY 2019 - 4a BLIND AUDITION/ Diretta : Andrea Berté conquista Elettra : The VOICE of ITALY 2019, Diretta e concorrenti BLIND AUDITION, 14 maggio: ultime chanche per Morgan, Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi D'Alessio.

The Voice of Italy 2019 - 4a Blind auditions/ Diretta : le parole di Gigi d'Alessio : The Voice of Italy 2019, Diretta e concorrenti Blind audition, 14 maggio: ultime chanche per Morgan, Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi d'Alessio.

Diretta The Voice of Italy : in scena la quarta puntata delle Blind Audition : Stasera, a partire dalle 21.20 su Rai 2, andrà in onda la quarta puntata delle Blind Audition della sesta edizione di The Voice of Italy. Settimana scorsa l'appuntamento si è concluso con la strabiliante esibizione di Valerio Sgargi, che con la sua Bohemian Rapsody dei Queen ha conquistato tutt'e quattro i coach. L'alto gradimento ricevuto ha concesso al talento di poter scegliere il team a cui unirsi, che è stato quello di Morgan....Continua a ...

All Together Now - la conferenza stampa in Diretta : Michelle Hunziker, J-Ax All Together Now, il nuovo show musicale di Canale5 condotto da Michelle Hunziker, promette di coinvolgere. Del resto l’obiettivo dei concorrenti – tutti cantanti amatori – sarà proprio quello di entusiasmare i cento giudici capitanati da J-Ax e posizionati in studio su un muro alto otto metri. Più giurati si alzeranno, più alto sarà il punteggio. Il programma, in onda in prima serata da giovedì 16 ...