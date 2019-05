Depistaggi Cucchi | la sorella Ilaria | “Arma per la prima volta con noi”  Casamassima | “Me

Cucchi - processo per Depistaggio<br>Arma e Difesa vogliono costituirsi parte civile : In una mossa che ha sorpreso tutti, oggi il Ministero della Difesa e l'Arma dei Carabinieri, insieme ovviamente alla famiglia di Stefano Cucchi, hanno chiesto di potersi costituire parte civile nel procedimento che si svolgerà nei prossimi mesi a carico di 8 carabinieri accusati di aver depistato le indagini sulla morte del geometra romano avvenuta nel reparto penitenziario del Pertini di Roma, a una settimana dal suo arresto, il 22 ottobre ...

Stefano Cucchi - Arma e Difesa chiedono di essere parte civile al processo per il Depistaggio. Ilaria : “Prima volta con noi” : L’Arma dei carabinieri e il ministero della Difesa hanno presentato istanza di costituzione di parte civile nel corso dell’udienza preliminare di oggi a Roma che vede coinvolti otto carabinieri, tra cui anche ufficiali, accusati di depistaggio sul caso della morte di Stefano Cucchi. Il Gup si è riservato di decidere. A presentare istanza è stata anche la famiglia Cucchi, l’appuntato Riccardo Casamassima, gli agenti di plizia penitenziaria, il ...

Depistaggi caso Cucchi <br> Chiesto il processo per otto carabinieri : caso Cucchi, arrivano le richieste di rinvio a giudizio. Sono otto i carabinieri che la procura di Roma vuole alla sbarra. Le richieste arrivano dopo gli ultimi e clamorosi sviluppi dell’inchiesta sui presunti Depistaggi che seguirono la morte di Stefano Cucchi, avvenuta nel reparto penitenziario del Pertini di Roma, a una settimana dal suo arresto, il 22 ottobre del 2009. Il carabiniere super testimone che ha puntato il dito contro i suoi ...

La procura chiede il processo per gli 8 carabinieri per i Depistaggi sul caso Cucchi : A oltre nove anni dal pestaggio e dalla morte di Stefano Cucchi, la procura di Roma chiede il processo per otto militari dell'Arma (dal generale Alessandro Casarsa in già) nell'ambito dell'inchiesta sui depistaggi. Contestati, a vario titolo, i reati di falso ideologico, omessa denuncia, favoreggiamento e calunnia in relazione alla morte del geometra di 32 anni deceduto il 22 ottobre del 2009 all'ospedale Sandro Pertini, sei ...

