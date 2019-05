Dal 23 maggio lo Xiaomi Mi MIX 3 5G in Italia | primato assoluto

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate Dal 27 maggio al 2 giugno 2019 : Elsa è Pazza! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno 2019: Antolina riferisce ad Isaac che Elsa è stata rinchiusa in un manicomio! Anticipazioni Il Segreto: Antolina rivela ad Isaac che Elsa è Pazza! E sostiene addirittura di averne le prove! Intanto, Severo rifiuta l’offerta di Eustaquio Molero! Fernando ammette di essere coinvolto nel sequestro di Emilia ed Alfonso. La situazione dei Castaneda si complica ...

Dal 21 maggio la beta 3 Android Q per OnePlus 7 e 7 Pro (guida) ma tutti i rischi del caso : Da ooggi il OnePlus 7 Pro è acquistabile anche in talia (il OnePlus 7 standard poi lo sarà in giugno) e subito pronta per i primi possessori del device c'è la disponibilità della beta di Android Q. Al lancio della terza beta del sistema operativo di Mountain Views era già noto come le due ammiraglie avrebbero fatto parte del programma di sperimentazione: detto, fatto e senza alcun ritardo i due dispositivi possono beneficiare anche di ...

Anticipazioni Beautiful Dal 26 maggio all'1 giugno : Hope invita Steffy al suo matrimonio : I preparativi delle nozze di Hope e Liam saranno grandi protagonisti delle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 26 maggio all'1 giugno. Dopo che Steffy ha rinunciato alla competizione con la Logan non vi sarà più nessun ostacolo per la neo-coppia, che confermerà il desiderio di convolare a nozze il prima possibile. Ma a sorpresa anche la Forrester verrà inclusa nella lista degli invitati. Insieme al triangolo, ormai archiviato, le ...

Suzuki inaugura il Katana Tour 2019 : 11 appuntamenti in giro per l'Italia Dal 25 maggio al 29 giugno : Suzuki lancia il Katana Tour, un’iniziativa che darà a tanti appassionati l’opportunità di provare gratuitamente su strada...

Oroscopo settimana Dal 27 maggio al 2 giugno : novità per Gemelli - Cancro stressato : L'ultima settimana di maggio si prospetta piena di energia per l'Acquario, mentre il Sagittario potrebbe avvertire un po' di stanchezza. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: il vostro segno sarà uno dei migliori nel corso della prossima settimana. Venere in congiunzione vi porterà ad essere molto affascinanti e irresistibili agli occhi di chi vi sta intorno. Sul fronte lavorativo si ...

BEAUTIFUL - anticipazioni e trame puntate Dal 26 maggio al 1° giugno 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 26 maggio a sabato 1° giugno 2019: Zoe ringrazia Xander per il suo appoggio, e si lascia abbracciare e consolare da lui. Ridge è preoccupato per sua figlia, ma è fiero di lei per la decisione che ha preso. Xander bacia Zoe. Steffy ufficializza la sua separazione da Liam. Liam e Hope, apprezzando il gesto di apertura di Steffy nei confronti della loro unione, le promettono che includeranno ...

Un posto al sole trame Dal 27 al 31 maggio : Patrizio prova a disintossicarsi : Negli episodi di Un posto al sole della prossima settimana, verrà dato ampio spazio al personaggio di Patrizio e alla sua dipendenza da anfetamine. Inoltre si farà sempre più serrato lo scontro tra Marina e Alberto. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 27 al 31 maggio su Rai 3 nuovamente alle 20:45. Patrizio su di giri Lunedì 27 maggio La condizione di Patrizio non sarà delle migliori, il ragazzo ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate Dal 26 maggio al 1° giugno 2019 : anticipazioni e trame telenovela Una VITA da domenica 26 maggio a sabato 1° giugno 2019: Mentre Jaime confessa a Blanca che Diego ha soltanto finto di respingerla perchè convinto di essere ancora affetto dal mercurialismo, Zavala continua ad avvelenare Silvia. Iñigo confessa a Leonor che Flora non è sua moglie, bensì sua sorella. Casilda non ha più nessun ricordo di Martin. Arturo si introduce in casa di Zavala per liberare Silvia, ma non riesce ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate Dal 26 maggio al 1° giugno 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 26 maggio a sabato 1° giugno 2019: Fernando chiama un suo misterioso complice: grazie alla telefonata, si scopre che è stato il Mesia ad organizzare l’incendio della casa cubana di Maria e Gonzalo. L’uomo, tra l’altro, è assalito dal sospetto che Esperanza e Beltran siano ancora vivi e ordina al suo interlocutore di cercare i loro certificati di morte. Invece di portarla in ospedale come ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni e trame puntate Dal 26 maggio al 1° giugno 2019 : anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 25 maggio a sabato 1° giugno 2019: Di fronte a Joshua e Annabelle, Denise nega di aver baciato Joshua, ma non riesce ad ingannare la sorella. Tra le due scoppia un litigio che porta Denise a decidere di dire tutta la verità a Joshua… Werner ringrazia Joshua per avergli salvato la vita ed i due finalmente si riappacificano. Come segno di ringraziamento, Werner e Robert fanno al ...

Previsioni meteo Dal 22 al 26 maggio : temperature sotto la media in tutta Italia : Nelle ultime settimane le Previsioni meteo non sono state molto clementi. L'Italia è stata investita da temporali e le temperature si sono mantenute piuttosto basse rispetto alla media. È molto probabile che per i prossimi cinque giorni lo scenario non cambierà molto, poiché la tendenza pluviometrica si manterrà al di sopra della media al centro e al sud, mentre quella termica sarà al di sotto degli standard stagionali in tutta Italia. Si sta ...

Grande Fratello 16 – Settima puntata di lunedì 20 maggio 2019 – De Andrè lasciata Dal ragazzo. Eliminato Gaetano. : Nel prime time ma anche nella seconda serata del lunedì sera di Canale5, nuova, Settima puntata con Grande Fratello, il fortunato reality condotto da Barbara D’Urso e giunto alla sedicesima edizione nella sua versione classica. In studio accanto alla conduttrice gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Grande Fratello | Settima puntata | lunedì 20 […] L'articolo Grande Fratello 16 – Settima puntata di lunedì 20 ...

Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate Dal 27 maggio al 2 giugno 2019 : Eva Bacia Christoph! : Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno 2019: Joshua sceglie Annabelle Sullivan! Christoph ed Eva si Baciano! Anticipazioni Tempesta d’amore: Joshua decide di restare con Annabelle per poi… pentirsene! Werner ed Alfons ingaggiano una lotta senza esclusioni di colpi per Hildegard! Christoph rivela ad Eva che Robert l’ha tradita. Poi i due si Baciano! Un imprevisto rischia di ...

Grande Fratello 2019 tra Eliana Michelazzo e Francesca de Andrè ad un passo Dalla semifinale : anticipazioni 20 maggio : Siamo ormai ad un passo dal gran finale del Grande Fratello 2019 e già dalla prossima puntata potremo sentire parlare di semifinalisti e di prime novità in vista dell'ultima puntata. Fino ad allora, però, l'appuntamento con il reality condotto da Barbara d'Urso tornerà in onda oggi, 20 maggio, su Canale 5 intorno alle 21-30 per la settima puntata. Al fianco della conduttrice ci saranno i due opinionisti ovvero Cristiano Malgioglio e Iva ...