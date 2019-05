Blocco di Huawei negli Stati Uniti rimandato di 90 giorni per limitare disagi e problemi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) Il Dipartimento del Commercio degliha pubblicato una nuova ordinanza relativa a, che posticipa di 90il divieto per le aziende statunitensi di fare affari con il colosso cinese. Questo non modifica il divieto imposto dal presidente Donald Trump per motivi di sicurezza nazionale, ma fornisce alle parti in causa il tempo per, per quanto possibile, iper i consumatori e le imprese. “La Temporary General License concede agli operatori il tempo di sottoscrivere altri accordi e (dà) modo al Dipartimento per determinare le misure a lungo termine che dovranno essere adottate per calmierare iper gli americani e per i fornitori di telecomunicazioni che attualmente si affidano alle apparecchiatureper servizi critici”, spiega il Segretario al Commercio Wilbur Ross. “In breve, questa licenza consentirà di proseguire le ...

