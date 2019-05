ATP Cup standings | arriva il “ranking per nazioni”

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) ATP Cup, la nuova classifica per nazioni che sta già creando qualche dissapore per il proprio metodo di calcolo L’ATP ha svelato il nuovo ranking per nazioni in vista dell’ATP Cup del prossimo gennaio. Il meccanismo d’assegnazione del punteggio sta già facendo molto discutere, dato che tiene conto solamente del giocatore più forte di ogni Nazione e non della squadra Nazionale in sè. Dunque tale ranking è esattamente speculare alla classifica ATP di singolare, con tanto di classifiche congelate come nel caso della Gran Bretagna di Murray. Dunque Serbia prima, Spagna seconda e così via, con l’Austria al quarto posto grazie a Thiem. Insomma, un metodo che non premia le squadre ricche di talento, ma si assicura la presenza di tutti i big. Di seguito la classifica attuale. L'articolo ATP Cupilpersembra essere il ...

Ubitennis : Verso l'ATP Cup: svelato il 'ranking per nazioni' - GeorgeSpalluto : Ecco l'Atp Cup Standings, il ranking che determinerà le squadre che parteciperanno all'Atp Cup (gara a 24 squadre c… - AndyOlympicFan : ATP Cup, dal 2020 ecco il Mondiale per nazioni -