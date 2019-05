Alessia Macari smentisce la lite con il marito la prima notte di nozze | ‘Ci pensa il mio

tvzap.kataweb

(Di martedì 21 maggio 2019) Nessunadilitigiosa pere il calciatore Oliver Kragl. La notizia del tafferuglio era stata diffusa da La gazzetta del mezzogiorno, che riferiva come la ‘Ciociara’ e la sua dolce metà, sposatisi a Foggia il 20 maggio, avrebbero avuto una bruttenella. La fonte parlava di una telefonata fatta al 113: “All’alba è giunta ai centralini della polizia di Stato una richiesta di intervento in Via Trinitapoli presso la sala ricevimenti ‘Tenimento San Giuseppe’, per unatra coniugi. La richiesta di soccorso – a quanto si apprende – pare sia stata fatta dalla showgirl. La stessa ha raccontato alla polizia che avrebbe avuto un acceso diverbio per futili motivi colnel corso del quale sarebbero volati pesanti insulti”. La smentita diSecondo il racconto, la, vincitrrice ...

zazoomnews : Alessia Macari e Oliver Kragl sposi: lite furiosa dopo le nozze. Ma lei smentisce - #Alessia #Macari #Oliver… - micpar1897 : RT @rep_bari: Prima notte di nozze con lite per il centrocampista Oliver Kragl (Foggia) e Alessia Macari: in hotel arriva la polizia [news… - Lucadragoni : RT @rep_bari: Prima notte di nozze con lite per il centrocampista Oliver Kragl (Foggia) e Alessia Macari: in hotel arriva la polizia [news… -