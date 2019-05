80 euro | Tria | «Tecnicamente errati | verranno riassorbiti»

Tria : "Bonus 80 euro di Renzi sarà tolto" : Il Pil crescerà in modo più marcato nella seconda parte del 2019. È la previsione del ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria, intervenuto questa mattina ad Agorà su Rai Tre. "Mi aspetto una crescita maggiore nella seconda parte dell'anno e soprattutto il prossimo" ha detto Tria precisando che l’andamento del Pil: "Dipende anche da quanto riusciamo a creare fiducia negli investitori e fiducia nei risparmiatori, che così possono ...

Tria : «Niente coperture per il dl famiglia 80 euro sbagliati - saranno riassorbiti» Duello sulla sicurezza - il decreto slitta : Il ministro dell’Economia fa slittare il provvedimento caro al M5S, che lo smentisce. Poi l’attacco agli 80 euro di Renzi: «Costarono 10 miliardi, poco prima delle europee 2014»

Fisco - Tria : "Il bonus di 80 euro sparirà - è stato un provvedimento sbagliato" : "Nella seconda parte dell'annopotremo avere una ripresa più forte ma dipende anche da quantoriusciamo a creare fiducia negli investitori". Sfondare il 3% di deficit? "C'è una campagna elettorale in corso".

Giovanni Tria : "Gli 80 euro di Matteo Renzi spariranno. È stato un provvedimento sbagliato" : "Nell'ambito di una riforma fiscale gli 80 euro vengono riassorbiti. Tecnicamente è stata una decisione sbagliata, risultano come spese e non come un prelievo. Inoltre tecnicamente è stato un provvedimento fatto male". Lo ha annunciato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ospite di Serena Borto

80 euro - Tria : «Tecnicamente errati - verrano riassorbiti» : Per il ministro dell'Economia «la stabilità politica è uno dei fattori importanti della crescita, come quella sociale, e quella finanziaria. Abbiamo bisogno di tutte e tre queste stabilità per creare un ambiente per la crescita». Il deficit, ricorda ancora riferendosi allo sforamento del tetto del 3%, « non è una decisione autonoma dai mercati perché significa prendere denaro a prestito, il deficit significa che qualcuno sia ...

Giovanni Tria : “Cancelleremo il bonus Renzi degli 80 euro” : "Tecnicamente è stata una decisione sbagliata. Il bonus Renzi degli 80 euro va riassorbito": così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha commentato la riforma di sostegno economico introdotta nel 2014, definendola un provvedimento fatto male che è risultato in una spesa di 10 miliardi di euro per lo Stato.Continua a leggere

Fisco - Tria : "Il bonus di 80 euro sparirà - è stato un provvedimento sbagliato" : "Nella seconda parte dell'annopotremo avere una ripresa più forte ma dipende anche da quantoriusciamo a creare fiducia negli investitori". Sfondare il 3% di deficit? "C'è una campagna elettorale in corso".

Tria : gli 80 euro di Renzi saranno riassorbiti - provvedimento sbagliato : Gli 80 euro di Renzi tornano in bilico. «Nell'ambito di una riforma fiscale gli 80 euro vengono riassorbiti. Tecnicamente è stata una decisione sbagliata, risultano come spese e...

In Austria le elezioni europee si fanno improvvisamente interessanti : A pochi giorni dal voto europeo la campagna elettorale Austriaca è stata stravolta dallo scandalo e dalle dimissioni del leader di estrema destra Strache. Leggi

L’estrema destra austriaca mette in difficoltà quella europea : Le dimissioni del vicepremier austriaco avranno poco impatto fuori del paese, ma frenano l’alleanza per spostare il parlamento europeo sempre più a destra. Leggi

Guida alle elezioni europee in Austria : Sono diventate improvvisamente molto attuali perché il governo di destra è appena caduto, per via di uno scandalo sulla Russia

Triathlon - World Cup Cagliari 2019 : nella tappa italiana tanti azzurri in gara in preparazione agli europei : Le Elezioni Europee hanno costretto gli organizzatori ad anticipare di una settimana la tappa italiana della World Cup di Triathlon di Cagliari: domani su distanza sprint (750 metri a nuoto, 19 km in bici, 5 km di corsa) saranno in gara 65 uomini e 45 donne, che si daranno battaglia nel primo evento dopo l’inizio del secondo periodo di qualificazione olimpica. nella gara maschile favorito della vigilia è il messicano Rodrigo Gonzalez, ma ...

europee : Guasco (Periti industriali) - 'politica stringa rapporto con professioni' : Roma, 16 mag. (Labitalia) - "Questa è un'occasione importantissima di confronto con il mondo della[...]

Corruzione a Milano - Lara Comi indagata per finanziamento illecito. L'accusa : «31mila euro dal presidente Confindustria Lombardia» : Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulle tangenti in Lombardia. Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia e presidente dell'azienda Officine Meccaniche Rezzatesi con sede nel...