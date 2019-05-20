romadailynews : Traffico Roma del 20-05-2019 ore 17:30: VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 17.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-05-2019 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRadio : ???? #Roma #traffico #Incidente - Diramazione Roma Sud CODE tra Torrenova e Barriera Roma Sud > Autostrada A1 Roma - Napoli #luceverde -
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 16.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN PROGRESSIVO AUMENTO IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA. SEMPRE IN CARREGGAITA INTERNA, ATTENZIONE, INCIDENTE E CODE TRA LE USCITE APPIA E LAURENTINA IN DIREZIONE PONTINA CODE A ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE SANT’ALESSANDRO E TIBURTINA E NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA ED APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA RALLENTAMENTI SULLA COMPLANARE TRA L’USCITA PER VIALE PALMIRO TOGLIATTI ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE SANT’ALESSANDRO E TIBURTINA E NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA ED APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA RALLENTAMENTI SULLA COMPLANARE TRA L’USCITA PER VIALE PALMIRO TOGLIATTI ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 14 : 30 : VIAVIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN CITTA’ IN VIA TUSCOLANA TRA VIA PORTA FURBA E VIA DELLE CAVE VERSO IL CENTRO, UN ALTRO IN VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA LA ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 13 : 30 : VIAVIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN CITTA’ IN VIA TUSCOLANA TRA VIA PORTA FURBA E VIA DELLE CAVE VERSO IL CENTRO, UN ALTRO IN VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA LA ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 13 : 30 : VIAVIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN CITTA’ IN VIA TUSCOLANA TRA VIA PORTA FURBA E VIA DELLE CAVE VERSO IL CENTRO, UN ALTRO IN VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA LA ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANI XXIII IN DIREZIONE D VIA DEL FORO CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANI XXIII IN DIREZIONE D VIA DEL FORO CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANI XXIII IN DIREZIONE D VIA DEL FORO CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 09:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZ RM-NORD E LATIBURTINA E PER UN INCIDENTE TRA L’AS CASILINA E L’APPIA ED ANCORA A TRATTI CODE TRA LA COLOMBO E LA RM FIUMICINO . IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA PISANA E LA TIBURTINA, ANCHE ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 09:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZ RM-NORD E LATIBURTINA E PER UN INCIDENTE TRA L’AS CASILINA E L’APPIA ED ANCORA A TRATTI CODE TRA LA COLOMBO E LA RM FIUMICINO . IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA PISANA E LA TIBURTINA, ANCHE ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 09:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZ RM-NORD ED IL BIVIO CON LA A24 E PER UN INCIDENTE TRA L’AS CASILINA E L’ARDEATINA E TRA LA COLOMBO E LA RM FIUMICINO . IN CARREGGIATA ESTERNA FILE A TRATTI TRA LA VIA DEL PESCACCIO E LA TIBURTINA, ANCHE PER UN ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA ED IL BIVIO CON LA A24 E TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA FILE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TIBURTINA E NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA ED IL BIVIO CON LA A24 E TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA FILE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TIBURTINA E NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 07:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN APERTURA AUMENTANO LE CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA ED IL BIVIO CON LA A24 E TRA LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA L’AS CASILINA E LA TIBURTINA E NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA CODE DI 5 KM A PARTIRE DA ...