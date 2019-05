Ragazzo cerca l’amore tramite i social ma viene respinto da 5 mila ragazze

baritalianews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Inetwork dovrebbero aiutare le persone a conoscersi e a dialogare, ma sembra che in realtà non sia poi così. Almeno se si va are di stabilire un legame maggiore che pubblicare foto di gattini e condividere la bufala del momento. Predrag Jovanovic, trentaquattrenne serbo, hato di usare Facebook per trovare una fidanzata, ed ha involontariamente stabilito un record, venendo rifiutato da 5.000. “Ho mandato messaggi privati a 5.000 diverse, chiedendo loro se avrebbero preso in considerazione di diventare la mia ragazza. Solo 15 hanno risposto, e tutte negativamente. Tutte e 15 hanno gentilmente rifiutato. Le altre mi hanno semplicemente ignorato, e quando qualcuno ti ignora, è la cosa peggiore”, ha raccontato. Certamente, forse il suo approccio non è esattamente l’ideale: bisognerebbe sicuramente leggere cosa ha scritto nei messaggi per ...

