Niente panico | app e Play Store funzionano I veri nodi Google-Huawei sono per il futuro

Camilleri : fiducia a Binotto e Niente panico : Il CEO Ferrari Louis Camilleri dice che “non c’è panico ” a Maranello dopo la quinta sconfitta consecutiva a Barcellona. I media parlano ormai apertamente di crisi dopo che gli aggiornamenti portati in Spagna hanno addirittura visto crescere il gap nei confronti dei rivali. “Nessun panico . Il mio compito è evitare che si diffondano voci, quindi […] L'articolo Camilleri : fiducia a Binotto e niente panico sembra ...

F1 Spagna - Leclerc : "Non molto contento - ma Niente panico" : Charles Leclerc non nasconde qualche preoccupazione dopo il venerdì di libere a Barcellona, in cui la Ferrari si è trovata ancora una volta a dover inseguire le due Mercedes: "Sono stato un po' meno ...