Muore soffocato da pezzo di pizza I familiari | “Soccorsi in ritardo I medici litigavano

Napoli - Muore soffocato da un pezzo di pizza : medici avrebbero litigato durante i soccorsi : Sabato 18 maggio, un uomo è deceduto al pronto soccorso del'ospedale San Paolo. Il signore è un 54enne che si era recato nella struttura ospedaliera a causa di un pezzo di pizza con mozzarella finito di traverso nelle prime vie respiratorie. Purtroppo i medici del posto non sono riusciti a salvargli la vita. Sulla questione di sono aperte delle indagini, perché sembrerebbe che, durante la fase del salvataggio, tra i sanitari sia avvenuto un ...

Soffocato dal vomito! 58enne Muore mentre pranza da solo : L'hanno trovato in cucina, non c’era più nulla da fare per Emilio Bortolin, operaio di 58 anni, Era per terra, in casa sua a Pieve di Soligo, sua casa di via Giuseppe Toniolo, vicino alla scuola media. in provincia di Treviso. Non stava bene da ormai un po’ di tempo, era malato, problemi di circolazione, fegato, ulcera, come riportano i giornali locali. La drammatica scoperta è stata fatta dalla sua ex moglie, che vive a Refrontolo con la ...

Boccone di traverso durante il pranzo di Pasqua : 26enne Muore soffocato a Bari : Una tragedia in un giorno di festa, di fronte ai propri cari. Un giovane di 26 anni è morto ieri durante il pranzo Pasquale mentre si trovava a casa di uno zio in una casa di una contrada di Monopoli, ...

