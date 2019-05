L’Italia del tennis esce dagli Internazionali di Roma con un pizzico di amaro in bocca

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati delL’Italia. Contingente massimo raggiunto nello skeet! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Doppia vittoria delL’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Viaggio nelL’Italia del Giro - da Riccione a San Marino : Dalla spiaggia alla rocca, dalla repubblica delle vacanze a quella del Titano. Una tappa romagnola che racconta della nascita di Riccione nel 1922, quando si staccò da Rimini, e di come da allora le due capitali della riviera romagnola abbiamo gareggiato nell’“inventare” le vacanze, i giovani, le discoteche. Lo racconta Edoardo Camurri in “Viaggio nell’Italia del Giro”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 19 maggio alle 14.00 su Rai2 e ...

Migranti - lettera dell’Onu alL’Italia : “Ritirare direttive anti-ong e stop a dl Sicurezza bis. Violano diritti umani” : L’Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr) contro le politiche migratorie del Viminale di Matteo Salvini e in particolare il decreto Sicurezza bis. “Violano i diritti umani”, è la sintesi di una lettera di 12 pagine fitte, in cui si chiede al governo di assumere “misure ad interim” per “fermare le violazioni” ed “evitare che si ripetano”. Non solo: “gli ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate delL’Italia per la prima tappa. Malinov e Lucia Bosetti guidano le azzurre : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League 2019 che andrà in scena a Opole (Polonia) dal 21 al 23 maggio. Le azzurre affronteranno le padrone di casa, la Thailandia e la Germania: un trittico importante per la nostra formazione che vuole incominciare al meglio il proprio cammino anche se deve fare a meno di tantissime stelle. Non vedremo infatti ...

VIDEO Taekwondo - Simone Alessio Campione del Mondo! Trionfo nei -74 - primo oro iridato nella storia per L’Italia : Simone Alessio si è laureato Campione del Mondo di Taekwondo nella categoria -74 kg. Il 19enne ha compiuto un’incredibile impresa a Manchester (Gran Bretagna), in finale ha sconfitto il quotato Ahmad Abughaush e si è messo al collo la medaglia d’oro: per la prima volta nella storia un italiano è salito sul gradino più alto del podio nella rassegna iridata, magia assoluta del nativo di Livorno che oggi si è definitivamente consacrato. ...

Volley - Finale Champions League 2019 : Osmany Juantorena e Paola Egonu premiati come MVP - festa totale delL’Italia! : Trionfo totale per l’Italia alla Max Schemling Halle, il cielo è azzurro sopra Berlino. Civitanova e Novara hanno vinto la Champions League di Volley, la Lube e la Igor hanno alzato al cielo il trofeo continentale europeo più importante: Osmany Juantorena e compagni hanno liquidato lo Zenit Kazan, Paola Egonu e compagne hanno avuto la meglio nel derby con Conegliano. Doppietta memorabile per le squadre italiane e fanno festa anche due ...

Eurovision Song Contest 2019 : Ema Stokholma annuncerà i voti delL’Italia. In giuria Adriano Pennino : Ema Stokholma Tra poco l’Eurovision Song Contest 2019 avrà il suo vincitore, e si saprà dunque quale nazione ospiterà la prossima edizione. Tale vincitore sarà determinato dalla somma delle classifiche di ciascuno dei paesi in concorso: ogni paese si esprimerà sia attraverso il televoto (app ufficiale, SMS al 4754750, da rete fissa 894222) che attraverso una giuria composta da cinque esperti. Da regolamento non si può votare per il proprio ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : i convocati delL’Italia. Giordano e Zublasing per la rinascita : Serve una scossa. L’Italia del Tiro a segno dopo un mese di maggio passato a prepararsi, con gare internazionali svoltesi per lo più a Plzen – in Repubblica Ceca -, è pronta a tornare a misurarsi in Coppa del Mondo: per la tappa di Monaco di Baviera, che inizierà domenica 26 maggio e si concluderà giovedì 30 maggio. Gli azzurri dovranno andare alla caccia delle carte olimpiche che mancano a un contingente sinora andato a bersaglio ...

L’effetto Iliad si è fatto sentire : L’Italia è il Paese meno caro in Europa per costo delle offerte : Stando a un nuovo studio, l'Italia è il Paese meno caro tra quelli dell'Europa Occidentale per quanto riguarda i servizi di telefonia mobile L'articolo L’effetto Iliad si è fatto sentire: l’Italia è il Paese meno caro in Europa per costo delle offerte proviene da TuttoAndroid.

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : L’Italia si gioca una parte delle sue chance di non retrocedere - bisogna battere la Norvegia : Sesto appuntamento per la Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio impegnata nei Mondiali Top Division di Bratislava (Slovacchia): gli azzurri, dopo le pesanti sconfitte contro la Svizzera (0-9) e contro la Svezia (0-8), hanno dato segnali di ripresa contro la Lettonia, al termine di un match perso comunque 3-0, per poi subire altri due passivi pesanti per mano di Russia (0-10) e Repubblica Ceca (0-8). Ora arrivano le due partite più importanti ...

