L' E3 2019 di Xbox in un incredibile leak tra Xbox Scarlett | nuove acquisizioni di

I migliori videogiochi in uscita a maggio 2019 su PS4 - Xbox One - Switch e PC : I videogiochi in uscita a maggio 2019 sono solo la dimostrazione più recente di quanto l'ultima annata sia stata particolarmente propizia per gli appassionati. Il 2019 continua infatti a confermarsi un anno ricco di uscite di un certo spessore, tra seguiti, nuove proprietà intellettuali e remake che hanno saputo - e continueranno a fare - intrattenerci, farci riflettere, divertire ed emozionare. Su un po' tutte le piattaforme attualmente in ...

Annunciati ufficialmente i Games With Gold di maggio 2019 : quali sono i giochi gratis Xbox : Ci è voluto più tempo del previsto, ma Microsoft ha annunciato i Games With Gold di maggio 2019. Questo significa che il colosso di Redmond, grazie al tweet in calce dall'account di Larry "Major Nelson" Hyrb, ha finalmente alzato il sipario sui quattro videogiochi che tutti gli abbonati al servizio Xbox LIVE Gold potranno scaricare gratuitamente il prossimo mese. Naturalmente sulle due console della compagnia, vale a dire Xbox One e Xbox ...

Xbox pronta per l’E3 2019 - in arrivo la risposta a PS5? : Il dualismo tra Playstation e Xbox è ormai pronto a riproporsi anche nella prossima generazione videoludica. Un dualismo di cui chiaramente a beneficiarne in primissima persona saranno i videogiocatori, visto lo stimolo sempre presente per Sony e Microsoft di dare il massimo per strappare consensi e allargare così la propria community a discapito di quella avversaria. Certo, c'è l'incognita Google Stadia da considerare, sebbene i due producer ...

Il prossimo episodio di Inside Xbox svelerà i piani di Microsoft per l'E3 2019 e per l'Xbox FanFest : L'episodio della prossima settimana di Inside Xbox svelerà interessanti informazioni sui piani di Microsoft per l'E3 2019 e per l'Xbox FanFest, riporta VG247.com.Un episodio della durata di un'ora di Inside Xbox si svolgerà, dunque, la prossima settimana, martedì 16 aprile e presenterà le ultime notizie sull'evento di Los Angeles di giugno, l'Xbox FanFest e altro.Durante lo show, Microsoft condividerà notizie su Xbox Game Pass, nuovi dettagli ...

Ultime uscite Xbox Game Pass - tutti i nuovi giochi di aprile 2019 per Xbox One : Come accade ormai da qualche tempo, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass. Grazie al solito e buon Major Nelson, tutti i fedelissimi del colosso di Redmond possono consultare - e naturalmente godersi! - diverse nuove uscite che vanno ad arricchire il catalogo del servizio on-demand americano nel corso del mese di aprile 2019. La lineup include sei titoli per Xbox One, con i primi due disponibili già da domani - 11 aprile - e gli ...

I migliori videogiochi in uscita ad aprile 2019 su PC - PS4 - Xbox One e Switch : Passato il mese più pazzerello dell'anno, sono i videogiochi in uscita ad aprile 2019 a sedurre gli appassionati. E giocoforza, i loro portafogli. Con un marzo che ci ha regalato, tra gli altri, il grande ritorno di Devil May Cry con il quinto capitolo e quello di The Division con la sua seconda incursione, ora è tempo di abbracciare altre bellezze poligonali. Quelle che debutteranno - o hanno già debuttato - su un po' tutte le piattaforme in ...

Phil Spencer sulla conferenza E3 2019 di Xbox : "la qualità è la chiave" : Mancano circa due mesi all'E3 2019, un evento losangelino che sicuramente incuriosisce parecchio anche per l'assenza di un nome storico e importantissimo come PlayStation. In questo scenario molti si aspettano una Microsoft ancora più aggressiva e in rete sono spuntati dei rumor a dir poco strani sulla conferenza incentrata sull'universo Xbox.Proprio questo rumor e i dubbi di alcuni utenti hanno spinto il capo della divisione gaming del colosso ...