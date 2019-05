La nuova pubblicità di Calvin Klein

ROCCO SIFFREDI/ Foto - nuova campagna pubblicitaria per le patatine - Non è la d'Urso - : ROCCO SIFFREDI nuova mente testimonial di una nota azienda di patatine ? Su Instagram i fan lo riempiono di complimenti e tra poco su Live Non è la d'Urso

Milan - la pubblicità della nuova maglia dà un indizio di mercato : Milan , lo shooting fotografico della nuova maglia rossonera dà spunti anche in chiave calcio mercato : presenze che fanno sorridere i tifosi Il Milan deve ancora pensare a chiudere al meglio questa stagione tra alti e bassi, intanto però il club sta lavorando al futuro. Nelle scorse ore sono state scattate le foto con la nuova maglia in vista della prossima annata e proprio dallo shooting fotografico è stato possibile trarre qualche indizio ...

Fisiocrem – Un tris da Serie A per la nuova campagna pubblicitaria : Baresi - Zanetti e Pjanic protagonisti del nuovo spot : Uriach Italia cala un tris da Serie A per la nuova campagna di Fisiocrem. Baresi, Zanetti e Pjanic testimonial della nuova campagna pubblicitaria tv. Lo spot sarà on air a partire da aprile sui canali Discovery, Mediaset, Eurosport, Sky Sport Franco Baresi, Javier Zanetti e Miralem Pjianic sono i tre testimonial ingaggiati da Uriach Italia, uno dei principali player del mercato italiano della nutraceutica, per il lancio della nuova ...