Igor il russo | Ho ucciso per difesa | il carcere è un' avventura

Igor il russo - due donne conosciute per lettera lo vedranno in carcere in Spagna : BOLOGNA La direzione della prigione di Zuera, in Spagna, dov'è detenuto Norbert Feher, meglio noto come Igor il russo, ha autorizzato il killer serbo a ricevere delle visite. A incontrarlo sarà un'...

Norbert Feher - anche conosciuto come “Igor il russo” - è stato condannato all’ergastolo : Il tribunale di Bologna ha condannato all’ergastolo Norbert Feher, l’uomo serbo conosciuto sui giornali italiani come “Igor il russo”, accusato di aver commesso tre omicidi in Spagna e due in Italia. A Feher, che era a processo a Bologna con rito

Bologna - "Igor il russo" condannato all'ergastolo : Il Tribunale di Bologna ha condannato all'ergastolo Norbert Feher, alias Igor il russo. Il cittadino serbo, attualmente detenuto nel carcere di Saragozza, in Spagna, ha seminato il panico nell'aprile 2017 nelle province di Bologna e Ferrara. Il gup Alberto Ziroldi ha deciso per lui il massimo della pena per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri, il ferimento di Marco Ravaglia e gli altri reati contestati tra cui rapina a mano armata, ...

Igor il russo condannato all’ergastolo. Ma in Italia non andrà (probabilmente) mai in galera : “Lo vedremo solo in tv” : È stato condannato all’ergastolo ma molto difficilmente verrà a scontarlo in Italia. Perché sulla testa di Igor il russo, alias Norbert Feher, pende ancora un processo in Spagna per triplice omicidio. E con tutta probabilità Madrid non concederà l’estradizione prima che Igor finisca di scontare la pena per i tre delitti – e i due tentati omicidi- commessi nel Paese iberico. solo che in Spagna quei processi devono ancora ...

Igor il russo condannato all’ergastolo. Ma in Italia (probabilmente) non lo sconterà mai : È stato condannato all’ergastolo ma molto difficilmente verrà a scontarlo in Italia. Perché sulla testa di Igor il russo, alias Norbert Feher, pende ancora un processo in Spagna per triplice omicidio. E con tutta probabilità Madrid non concederà l’estradizione prima che Igor finisca di scontare la pena per i tre assassinii- e i due tentati assassinii – commessi nel Paese iberico. Solo che in Spagna quei processi devono ancora ...

