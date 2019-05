Huawei-Google | sospese le licenze Android ai telefonini cinesi

Guerra tra Google e Huawei : stop agli aggiornamenti di sicurezza per gli smartphone cinesi : Aria di tempesta tra Huawei e Google dopo la decisione di sospendere la licenza d’uso del sistema operativo per smartphone Android al colosso cinese, la decisione potrebbe generare un terremoto digitale. Il Codacons pronto a presentare una class action in difesa dei diritti dei consumatori. “La rottura tra Google e Huawei potrebbe avere effetti devastanti per centinaia di migliaia di italiani che possiedono uno smartphone del colosso ...

Usa-Cina - ultime notizie : Google blocca vendite a Huawei : Usa-Cina, ultime notizie: Google blocca vendite a Huawei Il conflitto Usa-Cina di questi ultimi mesi non è mai stato unicamente relativo alla sfera commerciale. L’ambito tecnologico è sempre stato presente, e mai in secondo piano. Sia per ciò che riguarda la supremazia delle aziende di uno o dell’altro paese nelle industrie più legate a processi di innovazione, sia per considerazioni relative ai temi della cybersicurezza. La ...

Schiaffo di Google a Huawei - la replica : "Continueremo a dare aggiornamenti e servizi sicuri" : Dopo aver annunciato la sospensione della fornitura degli aggiornamenti di Android, Mountain View sta "valutando le ripercussioni". Ma la Cina fa sapere che "sosterrà" le sue società nel ricorso "ad armi legali a difesa dei loro diritti legittimi"

Huawei contrattacca : “Continueremo a fornire aggiornamenti”. E la Cina sostiene azioni legali dopo strappo Google : "Huawei continuera' a fornire aggiornamenti di sicurezza e servizi post-vendita a tutti gli smartphone e tablet Huawei e Honor esistenti, coprendo sia quelli gia' venduti sia quelli in stock a livello globale". Lo afferma Huawei in merito alle indiscrezioni di stampa sulla perdita dell'accesso, per i dispositivi Huawei, agli aggiornamenti del sistema operativo di Google, Android. "Huawei ha dato un contributo sostanziale allo sviluppo e alla ...

Google toglie la licenza Android a Huawei - l’azienda : «Continueremo a dare aggiornamenti e servizi» : A pochi giorni dalla decisione dell'amministrazione Trump di porre Huawei in una blacklist commerciale, la prima conseguenza ha del clamoroso, e rischia di avere ripercussioni sull'intero mondo tecnologico...

Google rompe con Huawei - il colosso cinese : «Continueremo a dare aggiornamenti e servizi» : Google rompe con Huawei, sospendendo ogni attività portata avanti con il colosso tecnologico cinese, all'avanguardia nella realizzazione delle reti di nuova generazione 5G. Lo riporta in...

Google rompe con Huawei : stop aggiornamenti Android/ Decisione dopo il bando di Trump : Google rompe con Huawei dopo il bando di Trump e ferma gli aggiornamenti Android: come hanno reagito le altre aziende? Le ultime notizie.

Google rompe con Huawei - Adoc : “Rischio di pesanti ripercussioni sui consumatori” : “La decisione di Google di ritirare la licenza d’uso del sistema operativo Android sui prodotti Huawei, che perderebbero così anche l’accesso al Google Play Store e a tutte le applicazioni della stessa Google, rischia di danneggiare gravemente i consumatori. L’Italia in particolare, dato che è il primo Paese in Europa per numero di smartphone e tablet Huawei venduti, rischia di subire le conseguenze più pesanti“: questo ...

Google : fine della collaborazione con Huawei : Il recente blocco USA dei prodotti Huawei ha colpito duramente il colosso cinese, ma Google si prepara a interrompere il supporto ai suoi terminali. Huawei & Google Services I vari dispositivi, smartphone e tablet, presto non saranno più supportati dal colosso di Android, vedendo man mano bloccati i differenti processi. La notizia arriva da “Reuters” che ha riportato la decisione di cessare la collaborazione con Huawei a causa del recente ...

Huawei - Google toglie la licenza Android agli smartphone : cosa succede e cosa cambia per noi : Google ha deciso di tagliare i rapporti con Huawei rompendo il contratto che legava i due colossi tecnologici: i prossimi smartphone Huawei non avranno accesso alla versione commerciale di Android – venduta su licenza da Big G – ma potranno contare soltanto su quella open-source, meno aggiornata e soprattutto senza il Play Store e le principali app fornite da Google: come Gmail, Maps e così via. Non è stata Google a decidere di tagliare i ponti ...

Google obbedisce a Trump : rompe con Huawei - stop agli aggiornamenti Android : Viene rispettato "l'ordine" dell'amministrazione Usa di inserire Huawei nella lista delle aziende con cui le compagnie americane non possono fare affari.

Google toglie la licenza Android a Huawei : che cosa succede ora? : I nuovi uffici di Huawei a Milano (Carlo Cozzoli – LaPresse) Google ha ufficializzato la decisione di andare a rimuovere la licenza Android per Huawei, valevole per la versione commerciale del sistema operativo. Come prima conseguenza arriverà allo stop del supporto alle applicazioni proprietarie così come degli aggiornamenti rilasciati. Una decisione shock ma non così senza senso dopo la ben discussa decisione del presidente Donald Trump ...

Google tranquillizza gli utenti Huawei : il Play Store funzionerà sui dispositivi esistenti : Con un tweet pubblicato in tarda serata Google prova a tranquillizzare i possessori di smartphone Huawei in relazione alla sospensione della collaborazione. L'articolo Google tranquillizza gli utenti Huawei: il Play Store funzionerà sui dispositivi esistenti proviene da TuttoAndroid.

Google divorzia da Huawei : "Niente più aggiornamenti Android" : Nicola De Angelis Sui prossimi smartphone Huawei dovrà cercare un'altra via per le proprie applicazioni. Big G ha infatti deciso di non procedere con l'aggiornamento delle applicazioni come Gmail o Google Maps Google ha deciso di interrompere i rapporti con la cinese Huawei e lo fa in maniera lapidaria: taglia le applicazioni che la società produttrice di telefoni andrà ad inserire all'interno del futuro sistema android in uso ai ...