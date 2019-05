Google chiude con Huawei | cosa succede adesso

Google Plus chiude : come salvare i propri dati/ Addio al finto rivale di Facebook : Google Plus chiude definitivamente i battenti: Addio al social network di Mountain View, che ha provato a competere con Facebook , perdendo

Google Plus chiude - come salvare i dati ed eliminare il profilo last minute : (Foto: Getty Images) Il 2 aprile Google Plus, il social network del motore di ricerca, chiude ufficialmente i battenti. Sebbene Google abbia più volte esortato gli utenti a iniziare a recuperare i propri contenuti multimediali prima del 31 marzo, i lavori di smantellamento della piattaforma non termineranno in una giornata, per cui ci potrebbero essere buone probabilità di riuscire a recuperare i propri dati anche fuori tempo massimo. Istruzioni ...