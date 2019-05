Europee 2019 A Malta la linea dura di Muscat sui migranti vince sugli scandali

Europee 2019. In Spagna Psoe in vantaggio - Sanchez cerca slancio per formare Governo. Nuovo test per Vox : Il 26 maggio sarà una giornata cruciale per la Spagna. La seconda in meno di un mese. Domenica, infatti, i cittadini, oltre a dover eleggere i 54 eurodeputati che siederanno a Strasburgo nei per i prossimi 5 anni, voteranno per le elezioni amministrative e per le regionali. Si rinnoveranno i consigli comunali di molte città, tra cui Madrid e Barcellona.Nei giorni successivi al voto dovrebbe essere formato il Governo. Dopo le ...

ELEZIONI Europee 2019/ Presidente Commissione Ue : Weber o Barnier se vince il PPE? : ELEZIONI EUROPEE 2019, chi sarà il nuovo Presidente della Commissione Europea e perché Salvini non ha ancora un candidato. Il sistema dello 'Spitzenkadidat'

ELEZIONI Europee 2019/ I cattolici e la trappola degli schemi del passato : ELEZIONI EUROPEE 2019. Un contributo prezioso in vista del voto si trova nel documento di Cl "Una presenza al bisogno del mondo". Alcune osservazioni

Elezioni Europee 2019 : tutte le istruzioni per votare il 26 maggio : Manca poco meno di una settimana al voto delle Elezioni europee 2019. Si scaldano i motori e, domenica 26 maggio i cittadini italiani, assieme ai loro colleghi in Europa (anche se questi in giorni diversi) sono chiamati ad entrare in cabina ed esprimere la loro preferenza per i candidati da inviare al Parlamento europeo. Elezioni molto importanti per il futuro dell’Unione, in un momento storico delicato, con il fronteggiarsi dei movimenti e ...

Quanto spendono i partiti su Facebook per elezioni Europee 2019 in pubblicità : Quanto spendono i partiti su Facebook per elezioni europee 2019 in pubblicità Al primo posto c’è Matteo Salvini, al secondo Silvio Berlusconi e al terzo Roberto Rosso, candidato al consiglio regionale del Piemonte per Fratelli d’Italia. La leader di Fdi, Giorgia Meloni, è solo quarta. Non si tratta di un pronostico in vista del voto del 26 maggio ma della classifica dei singoli candidati che nell’ultimo mese hanno speso ...

Elezioni Europee 2019 Irlanda : guida - candidati e data voto : Elezioni europee 2019 Irlanda: guida, candidati e data voto Sarà stato “merito” della Brexit se oggi, alla vigilia delle Elezioni europee 2019, la l’Irlanda si riscopre uno dei paesi più europeisti dell’Unione. Il Paese, unico ad essere direttamente implicato in difficili questioni di confine terrestre con l’Inghilterra, andrà al voto il prossimo 24 maggio, due giorni prima dell’Italia, per eleggere 11 ...

Europee 2019. Orban - il più discusso - e Kaczynski - il più conteso - super favoriti : Il peso dell’Ungheria sul volto post elettorale dell’Ue va ben oltre i 21 eurodeputati che il Paese è chiamato a eleggere il 26 maggio. Con una popolazione di 9,8 milioni di abitanti, gli ungheresi rappresentano solo il 2,2% della popolazione europea dopo la Brexit. Eppure, uno snodo importante del futuro assetto dell’Unione passa proprio da Budapest, e in particolare dall’ex monastero carmelitano che sovrasta la ...

Elezioni Europee 2019. In Repubblica Ceca e Slovacchia avanzata degli euroscettici : C’è un altro Paese, oltre al Regno Unito, in cui il dibattito sull’uscita dall’Unione europea è costantemente attivo. In cui lo scontro tra europeisti ed euroscettici si fa sempre più vivo. È la Repubblica Ceca. I dati di Eurobarometro evidenziano come, alla vigilia delle Elezioni per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo, i cechi siano tra i più diffidenti nei confronti dell’Unione ...

Sondaggi Europee 2019 : Euromedia “notizie magistratura alterano l’affluenza” : Sondaggi europee 2019: Euromedia “notizie magistratura alterano l’affluenza” Sondaggi europee 2019: Ghisleri “notizie magistratura alterano l’affluenza” Sondaggi europee: Alessandra Ghisleri di nuovo ospite della trasmissione di La7 L’aria che tira; in vista delle elezioni europee, la direttrice di Euromedia si sofferma sulle ultime tensioni sorte tra i partiti che reggono la maggioranza di governo. La Ghisleri poi passa ad ...

Europee 2019. Anno zero in Germania - cuore della crisi esistenziale dell'Ue : Se c’è un Paese che racconta meglio di tutti gli altri il declino dell’Unione Europea alla vigilia del redde rationem del 26 maggio tra euroscettici ed europeisti è di certo la Germania della cancelliera Angela Merkel. In cinque anni è passata dall’essere il simbolo dell’Ue forte e rigorosa a epicentro di tutte le crisi che stAnno investendo il Vecchio Continente: commerciale, industriale, geopolitica ...

Sondaggi Europee 2019 - in Germania CDU sotto il 30% : Sondaggi europee 2019, in Germania CDU sotto il 30% Le prossime elezioni europee del 26 maggio non saranno un test per il governo e le forze politiche solo in Italia. In Germania sarà testata la leadership della CDU. Non vi sono molti dubbi sulla prima posizione dei cristiano-democratici, ma la percentuale che otterrà sarà importante, visto che si tratta delle prime elezioni dopo la vittoria della Kramp al congresso del partito. La ...

Elezioni Europee 2019 : i programmi dei principali partiti italiani : Chi votare alle Elezioni europee 2019 in Italia? Domenica 26 maggio alle urne gli elettori troveranno una scheda con i...