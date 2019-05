È morto a 83 anni il poeta e scrittore Nanni Balestrini

morto Mazzoni - l'ex calciatore e allenatore aveva 88 anni : Mario Mazzoni se n'è andato all'età di 88 anni. Per molti anni lo sportivo toscano è stato una delle figure di riferimento della Fiorentina, un autentico maestro del settore giovanile viola e anche allenatore della formazione gigliata in due distinte occasioni negli anni '70, una delle quali culminata con la vittoria della Coppa Italia. Grazie ai suoi insegnamenti il calcio italiano ha potuto conoscere giocatori del calibro di Orlandini, ...

È morto l'attore Isaac Kappy - aveva solo 42 anni : Lutto nel mondo dorato di Hollywood: da qualche ora è arrivata la notizia della triste fine, a soli 42 anni, dell'attore Isaac Kappy, sucidatosi in Arizona. L'artista, poco prima di togliersi la vita gettandosi da un ponte sull'autostrada, aveva lasciato intendere nel suo ultimo post pubblicato su Instagram di aver deciso di farla finita. Stando a quanto riportato da "Usa Today", dopo essersi lanciato verso il suolo, il corpo del 42enne sarebbe ...

Genova - insegue il ladro del negozio ma sbanda con la moto e finisce contro un blocco di cemento : morto a 25 anni : Quando ha sentito gridare al ladro, è salito sulla sua moto e si è messo all’inseguimento. Ma dopo poche decine di metri ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un blocco di cemento. E’ così che Andrea Corsini, un meccanico di 25 anni, ha perso la vita ieri, nel tardo pomeriggio, in via Rivarolo a Genova. Il giovane, secondo alcune testimonianze raccolte dalla polizia municipale e dalla polizia, aveva visto fuggire da un ...

morto Ieoh Ming Pei : progettò la piramide del Louvre - l’architetto aveva 102 anni : Nella notte a New York è Morto, all'età di 102 anni l'architetto Ieoh Ming Pei, progettista tra l'altro della piramide di vetro del museo Louvre, a Parigi. Ci lascia uno degli ultimi esponenti dell'architettura modernista, che ha impresso la sua firma du centinaia di edifici e musei in tutto il mondo.

morto architetto piramide Louvre Ieoh Ming Pei. Aveva 102 anni : Addio al rinomato architetto Ieoh Ming Pei, uno degli ultimi maestri dell'architettura modernista e autore della piramide di vetro del Louvre a Parigi. Aveva 102 anni. Ad annunciare la morte del maestro, il figlio, Chien Chung Pei, secondo il quale il padre e' Morto nella notte tra mercoledì e giovedì. Per quanto riservato e supremamente diplomatico, il viso di Pei, sempre coronato da occhiali tondi con la montatura spessa, poteva spezzarsi ...

Mi sorrideva anche mentre moriva! L’addio della madre a Gioele - morto a 22 anni in moto : Lo straziante racconto degli ultimi momenti di vita di Gioele Brasiliani, il giovane padovano che ha perso la vita nei giorni scorsi a soli 22 anni in un drammatico incidente stradale in moto. "L’ho baciato, aveva l’aria serena e mi sorrideva anche mentre moriva" così la madre ha raccontato gli ultimi istanti di vita del figlio. La donna ha assistito agli ultimi istanti di vita del figlio, riuscendo a dargli l'ultimo saluto prima che il giovane ...

Dopo anni ottiene l’autorizzazione a sbloccare l’iPhone del marito morto suicida : la storia di Rachel : Sono serviti tre anni di battaglie legali a Rachel Thompson per convincere la Apple a sbloccare l’iPhone del marito morto suicida. Più di mille giorni perché un giudice della Central London County Court ordinasse al gigante della Silicon Valley di lasciare alla moglie libero accesso alle foto scattate alla figlia Matilda e conservate sul suo iCloud. La storia di Rachel e Matt inizia all’università e nel 2009, Dopo dieci anni di matrimonio ...

È morto l’ex primo ministro australiano Bob Hawke : aveva 89 anni : È morto a 89 anni Bob Hawke, primo ministro dell’Australia dal 1983 al 1991. Ad annunciare la morte è stata la moglie, Blanche d’Alpuget, che in una nota ha detto: «Oggi perdiamo Bob Hawke, un grande australiano, che molti definirebbero il

Lutto a Napoli : è morto a 60 anni Paolo Serretiello - papà di Radio Marte : Lutto a Napoli nel mondo dell'editoria: è scomparso all'età di 60 anni Paolo Serretiello, fondatore quarant'anni fa di Radio Marte. Presidente del Consiglio di...

È morto Roberto Silva - presidente dell’azienda di detersivi Italsilva : aveva 53 anni : È morto Roberto Silva, presidente dell’azienda di detersivi ItalSilva: aveva 53 anni. Silva è morto dopo che domenica 12 maggio era rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta. Stava partecipando a una gara in Toscana, la Granfondo della Versilia, quando

Gianluigi Gabetti è morto all’età di 94 anni a Milano : Il mondo dell’impresa è in lutto. Gianluigi Gabetti è morto all’età di 94 anni a Milano. Il dirigente era manager

“L’uomo più vecchio del mondo” è morto : “aveva 123 anni” : Appaz Iliev sosteneva di essere la persona più longeva del mondo, essendo nata nel marzo del 1896. Aveva raccontato ai giornalisti di aver combattuto nella rivoluzione russa e di essere stato dichiarato "troppo vecchio" per combattere nella Seconda Guerra Mondiale. Nella sua lunga vita non avevva mai provato né una sigaretta né un goccio d’alcol.

Trovato morto in un lago bimbo autistico di 9 anni : era scomparso da casa da 2 giorni : Un bimbo autistico di 9 anni, la cui scomparsa è stata denunciata dai genitori domenica scorsa, è stato Trovato senza vita in un laghetto non lontano dalla sua casa ad Aigues-Vives, nel dipartimento di Gard, in Francia. Inutili le ricerche senza sosta, alle quali hanno partecipato cani, sommozzatori e un elicottero della Gendarmeria. Indagini in corso.Continua a leggere

morto Gianluigi Gabetti - manager e consigliere della famiglia Agnelli : aveva 94 anni : Morto nella notte a Milano Gianluigi Gabetti, manager e consigliere della famiglia Agnelli. aveva 94 anni. Lo annuncia la famiglia. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a breve...