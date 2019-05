Dl sicurezza | nella bozza fino a 50mila euro di sanzioni per gli sbarchi e confisca navi

Decreto sicurezza bis - Toninelli : “Dopo le Europee”. Ma c’è odg nella convocazione del pre consiglio ministri. Salvini : “Pronto” : Si apre un nuovo caso nel governo sul Decreto sicurezza bis. Il provvedimento che non piace ai 5 stelle e su cui invece il leader del Carroccio Matteo Salvini intende puntare alla vigilia delle elezioni Europee, compare all’ordine del giorno del preconsiglio dei ministri in programma il 16 maggio. Oggi era stato il ministro M5s alle Infrastrutture Danilo Toninelli a escludere che il testo sarebbe stato affrontato prima del 26 maggio. Ma le ...

Whatsapp hackerato : «Falla nella sicurezza» - a rischio i dati personali su smartphone e pc : Whatsapp, un difetto consentiva agli hacker di installare spyware su smartphone per accedere ai dati contenuti nei device. La più popolare app per la messaggistica ha subito un attacco...

WhatsApp ammette : "Una falla nella sicurezza ha consentito un attacco hacker agli smartphone" : WhatsApp ha subito un attacco di hacker che mirava a un “numero selezionato” di utenti ed era orchestrato da “un cyberattore avanzato”. La piattaforma di proprietà di Facebook conferma in una nota il report pubblicato dal Financial Times, ma spiega di aver riparato ieri il difetto che consentiva agli hacker di installare spyware su smartphone per accedere ai dati contenuti nei device.Secondo il Financial ...

Privacy - sanzioni record nel 2018 : oltre 8 milioni. 'Allarme cybersicurezza nella sanità' : ... della profilazione e del nudging , , strategia di economia comportamentale che ha come obiettivo l'orientamento verso scelte virtuose, ndr, dal piano commerciale a quello politico '. E parlando di ...

Rete 5g - Bloomberg : “Già nel 2011 Vodafone ha rilevato una falla nella sicurezza dei sistemi Huawei” : Ancora guai per Huawei. Mentre gli Stati Uniti non accennano ad allentare le pressioni sui partner europei intenzionati a coinvolgere l’azienda cinese nello sviluppo della Rete 5G, nuove indiscrezioni gettano ombre sul controverso marchio. Secondo una corposa inchiesta di Bloomberg, Vodafone – che collabora con la compagnia telefonica di Shenzhen da dieci anni – avrebbe rilevato fin dal 2011 l’esistenza di “bug ...

Chrome : nuove falle nella sicurezza : Una falla nella sicurezza di Chrome mette a rischio i dispositivi iOS rendendoli vulnerabili a un nuovo attacco di malvertising. sicurezza informatica La sicurezza di Google Chrome ha sempre avuto delle vulnerabilità derivanti dalla sua base Chromium. Secondo le informazioni condivise da Confiant, una nuova debolezza mette a rischio gli utenti iOS. Il nuovo attacco è basato su alcune pubblicità invasive atte a diffondere malware (malvertising). ...

Spezia forte nella sicurezza e debole nell'accoglienza : ... valutate con punteggi da uno a cinque: demografia e famiglia, impegno civile, ambiente turismo cultura, servizi alla persona, salute, lavoro, economia e inclusione, capitale umano, legalità e ...

Unicredit - falla nella sicurezza : dipendente ruba 15 milioni di dollari ai correntisti : Un dipendente di Unicredit in Cina è accusato di aver sottratto 100 milioni di yuan, 15 milioni di dollari, dai conti correnti dei clienti in tre anni grazie a password condivise e lacune sulla ...

Cagliari in zona sicurezza - la Spal nella palude : Cagliari praticamente salvo, Spal ancora no. La squadra di Maran infila il suo quarto due a uno in cinque partite alla Sardegna Arena e ferma la corsa di Petagna (oggi partito dalla panchina ma quasi letale nel finale) e compagni reduci da tre vittorie di fila. Per ora e' undicesimo. Decisivo il gol di testa nella ripresa del solito Pavoletti, l'undicesimo della sua stagione piu' bella culminata con esordio e rete in nazionale. Dalla parte dei ...

Malpensa - quattro voli dirottati : clamorosa falla nella sicurezza : La presenza di un drone nello spazio aereo ha causato il dirottamento di alcuni voli in arrivo all'aeroporto di Malpensa. Lo ha confermato Sea, la società di gestione degli aeroporti milanesi. L'allarme è scattato intorno alle 11 di questa mattina primo aprile: durante la chiusura sono stati dirotta

Huawei : falle nella sicurezza - allarme del Regno Unito : Non si può dimenticare infatti il legame strettissimo tra Huawei e il governo cinese che ha una solida presa sull'economia del proprio Paese.D'altro canto, la prudenza degli europei - e tra questi, ...

La versione Managed di Google Play garantisce elevati livelli di sicurezza nella gestione dei dati : La versione Managed di Google Play riceve la certificazione ISO 27001, a garanzia della sicurezza e della conformità con la GDPR. L'articolo La versione Managed di Google Play garantisce elevati livelli di sicurezza nella gestione dei dati proviene da TuttoAndroid.

Huawei si impegna nella sicurezza dei dati e investirà 2 miliardi di dollari in 5 anni : Huawei investirà 2 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per la sicurezza dei dati e lavorerà con diversi partner italiani: ad affermarlo è Ling Hua, chairman del Board Directors di Huawei Tecnologies. L'articolo Huawei si impegna nella sicurezza dei dati e investirà 2 miliardi di dollari in 5 anni proviene da TuttoAndroid.