Da Trani a Roccella ionica | tra soste forzate e pioggia Siamo abituati a ignorare il

(Di lunedì 20 maggio 2019) di Marco Marmeggi 11-16 maggio Questa è una tappa di capi e promontori, di fari e golfi, una tratta d’incontri e di accoglienze, di mare corso in fretta in un finestra di stanca e mare lungo. Si dice finestra il momento in cui, tra varie depressioni e colpi di vento, il meteo si accomoda su altri assesti, i venti prendono forma nuova, si placano per recuperare la forza o si sfogano altrove, lontano dal punto in cui ti trovi, per tornare, dopo, più forti e diversi, con altri sapori.rimasti bloccati nel porto dipiù del dovuto e abbiamo fatto ciò che si deve fare quando lanon cessa di bussare sulla tuga e la risacca solleva i pontili galleggianti. Cifermati. In barca funziona come in montagna. Se si vuole raggiungere una vetta si attende nella tenda il momento buono. Così in mare, si esce quando il vento smette di fischiare, quando, appunto, tra ...

