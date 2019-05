Città | le 10 più verdi d' Italia

Reddito di cittadinanza : si comprano anche vino e cellulare - paniere più largo. L'elenco di prodotti e servizi : Il cellulare sì, l?abbonamento ai servizi streaming come Netflix o Spotify no. Il vino sì, la vodka e il rum no. I vestiti sì, collane e bracciali no. Chi vorrà...

Città e regioni - ecco le più care d'Italia : È Bolzano la Città più cara d'Italia secondo l'ultimo studio, con relativa classifica, realizzato dall'Unione nazionale consumatori in base ai dati Istat sull'inflazione. Qui, infatti, il costo della vita è cresciuto maggiormente per via di un'inflazione a +1,8%, che corrisponde a una maggior spesa annua di 598 euro per famiglia media (intesa di 2,4 componenti). Al secondo posto c'è Brescia, con rialzo dei prezzi dell'1,5%, corrispondenti a 440 ...

Reddito di cittadinanza "allargato" a più disoccupati : che cosa potrebbe cambiare : L'Inps è pronto ad estendere il Reddito di cittadinanza a chi ha da poco perso il lavoro, ma non sarà semplice. Il "veicolo...

Milano - il Duomo - il verde : la seconda Città più grande d’Italia vista dallo Spazio [FOTO] : Il Living Planet Symposium dell’ESA – la più grande conferenza al mondo dedicata ai temi dell’Osservazione della Terra – è in corso dal 13 al 17 maggio a Milano, in Italia. Organizzato ogni tre anni, questo simposio richiama migliaia di scienziati ed utenti dati provenienti da tutto il mondo, per parlare delle loro ultime scoperte sul come i satelliti stanno ‘prendendo il polso’ del nostro pianeta. Oltre 4.000 ...

Realtà Aumentata - un esperimento permette di vedere le Città senza traffico e di apprezzarle di più : Come sarebbero le città senza mezzi di trasporto che intasano le strade? Se l’è chiesto il programmatore Chris Harris, che ha messo a frutto le sue competenze per realizzare un’app capace di cancellare auto, camion, autobus e altro. Ovviamente la cancellazione è solo virtuale, ma l’esperienza dovrebbe essere comunque straniante. Le cose sono andate così: Harris ha deciso di dare un colpo di spugna (virtuale s’intende) a ...

La nonnina di 107 anni prende il reddito di cittadinanza : "Solo 86 euro - speravo di più ma mi accontento" : La storia di Ignazia, un'anziana signora che vive in Sardegna: ''In realtà non me lo aspettavo e adesso sono contenta di...

La segnalazione acustica scatta insieme al verde… Più sicuro l'attraversamento stradale - soprattutto per cittadini con disabilità visiva. : Lo garantisce il fatto, che sono disponibili 122.000 euro, metà dei quali finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto il Comune di Verona gode del contributo di 61.250 ...

La classifica delle Città del mondo con la più alta densità di miliardari : La sesta edizione del Wealth-X Billionaire Census segna un arresto dopo il record raggiunto lo scorso anno. La classifica annuale che monitora la ricchezza mondiale dei miliardari ha rilevato nel 2018 una diminuzione del 7%, per un calo pari a 8,6 trilioni. Il dato si accompagna anche alla diminuzione dei miliardari del 5,4%: ora sono 2.604. La diminuzione sarebbe da attribuire all’aumentata volatilità dei mercati ...

Open House Roma 2019 : aprono le architetture più belle della Città : Palazzo Corrodi Biblioteca Lateranensecittà dello SportCivico Zero Palazzo della Civiltà ItalianaCondominio MontiCappella delle suore della carità di IvreaEdificio piscine CONI e Palestra Accademia di DanimarcaAppartamento Massimo Adario Biblioteche, alberghi, palestre e piscine, chiese e fabbriche di plastica, accademie e case d’artista: questa edizione di Open House Roma, in programma sabato 11 e domenica 12 maggio, sfodera il meglio ...

Truffe ai cittadini - più arresti : "Ma serve prevenzione" : Milano, 8 maggio 2019 - Puntano a chi è più solo e vulnerabile, per derubarlo. Ma se è facile bollare questi malviventi come truffatori perché usano l'inganno per carpire la fiducia approfittando ...

Roma : Salvini ironizza - 'non critico più Raggi - Città pulita e perfetta' : Firenze, 5 mag. (AdnKronos) - "Non critico più la sindaca di Roma Virginia Raggi. Da oggi dico che Roma è ordinata, la metropolitana funziona, le buche nelle strade non ci sono più e non si vedono nemmeno i topi. Tutto è tranquillo, tutto è perfetto, tutto è sicuro a Roma soprattutto in periferia".

Tempo di viaggi : ecco le dieci Città più belle del mondo! : A stilare la classifica delle città più belle del mondo, quelle da visitare almeno una volta nella vita, ci pensa

Inps : più di un milione di domande per il reddito di cittadinanza : Le domande per il reddito di cittadinanza, il sussidio approvato dal Governo a dicembre 2018 con la legge di bilancio, al 30 aprile avevano superato quota 1 milione. A dirlo è l'Istituto nazionale ...

Città europee più vivibili e meno inquinate con il progetto “Smarter Together” dell’UE : Monaco, Lione, Vienna sono le Città “faro” scelte per il progetto “Smarter Together” finanziato dalla Commissione Europea con quasi 25 milioni di euro. L’obiettivo è ridurre l’inquinamento atmosferico, acustico e la congestione del traffico, e aumentare il risparmio energetico, al fine di rendere più vivibili le grandi Città europee. Tutto parte dalla constatazione di fatto che le aree urbane si stanno ...