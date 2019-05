Sky – Spalletti | “Abbiamo iniziato bene | poi il Napoli si è dimostrato più forte”

forzazzurri

(Di lunedì 20 maggio 2019) Luciano, allenatore dell’Inter ha commentato il pesante KO contro ilai microfoni di Sky Sport. Le sue parole : “Abbiamoquesta partita, poi abbiamo commesso quegli errori tecnici sulla costruzione bassa dove ci è venuto questo gol, non abbiamo trovato l’uomo su trequarti dietro le loro pressioni, venivano a pressarci in maniera abbastanza forte. Abbiamo fatto peggio di altre volte, aci sta di perdere, non in questa maniera ma ci sta di perdere. La prossima partita sarà una finale”. Cosa non ha funzionato in questo finale di campionato? “Abbiamo fatto delle buone partite, abbiamo fatto diversi pareggi ma sotto l’aspetto delle prestazioni le abbiamo fatte. Nel secondo tempo ilha tenuto più palleggio e ci ha fatto correre di più”. Com’è lo stato d’animo tuo e della squadra? ...

pisto_gol : Spalletti esplode contro la Gazzetta”Da due anni campagna mediatica contro l’Inter e contro di me” | Sky Sport - MondoNapoli : Sky - Napoli-Inter, Spalletti: 'Perdere a Napoli ci sta, ma non in questo modo. Empoli? Servirà la tranquillità del… - sscalcionapoli1 : Spalletti a Sky: “Il Napoli ci pressava forte, ci siamo allungati e loro si sono dimostrati più forti”… -