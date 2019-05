Premi per le migliori tesi di laurea | contributi economici fino a 2 000 euro

TIM Party regala tanti Premi per Aladdin e un viaggio in Giordania per due persone : TIM ha lanciato una nuova iniziativa dedicata al film Aladdin e rivolta a tutti gli utenti iscritti al programma di fidelizzazione TIM Party L'articolo TIM Party regala tanti premi per Aladdin e un viaggio in Giordania per due persone proviene da TuttoAndroid.

Amici - resoconto semifinale : fuori Tish ma vince Premio Tim - riconoscimento per Di Primo : È andata in onda ieri su Canale 5 la semifinale dell'edizione di Amici 2019, condotta come sempre da Maria De Filippi. In essa, sono stati proclamati i nomi dei quattro finalisti che si scontreranno la prossima settimana per aggiudicarsi l'ambito titolo del longevo talent show. Ad avere la peggio è stata Tish, dopo un ultimo scontro con vincenzo, ma la diciottenne ha comunque potuto sorridere grazie al premio Tim Music. Ad accedere alla ...

UFFICIALE – Fantastica notizia per Koulibaly : Premio miglior difensore Serie A! : Koulibaly premio miglior difensore della Serie A Lega Serie A ha istituito, i riconoscimenti per i migliori giocatori della stagione, che saranno premiati con un trofeo consegnato sul campo di gioco prima della loro ultima partita casalinga. I PREMIATI E LA GARA DI COSEGNA DEL TROFEO. miglior PORTIERE: Samir Handanovic (Inter – Empoli, 38ª giornata) miglior difensore: Kalidou Koulibaly (Napoli – Inter, 37ª) miglior CENTROCAMPISTA: ...

Elezioni europee - per il post c'è il piano di Berlusconi : 'Mario Draghi Premier' : L'appuntamento con le Elezioni europee è sempre più vicino. C'è attesa per capire quale sarà il responso delle urne, perché offrirà diverse chiavi di lettura. La prima riguarderà l'indirizzo che prenderà l'Europa e se davvero il 2019 rappresenterà il momento in cui l'assemblea di Bruxelles acquisirà un indirizzo dettato da nuove correnti che si muovono in Europa: dai grillini in Italia ai gilet gialli in Francia, passando per l'escalation di ...

Football Leader - per la B Premiato Corini : riconoscimento speciale a Batistuta : Football Leader 2019 si arricchisce di altri premiati prestigiosi: Gabriel Omar Batistuta ed Eugenio Corini riceveranno un riconoscimento a Napoli nella VII edizione della kermesse dell’Aiac. Nello specifico, l’ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter Gabriel Omar Batistuta ha vinto il premio speciale “Leader per sempre – Patrimonio del calcio” di Football Leader 2019 con la seguente motivazione: ...

Lino Guanciale oggi a San Miniato per ritirare il Premio 'Stella dell'Arte Ucai' : Lino Guanciale sta vivendo un momento importante per quanto riguarda la sfera lavorativa che continua a regalargli delle sorprese capaci di sottolineare il talento dell'avezzanese. L'attore in questa stagione si è diviso tra televisione e teatro ottenendo un grande riscontro dal pubblico e questi elementi sono stati fondamentali per consentirgli di ottenere premi di un certo rilievo. Nella giornata di oggi verrà premiato a San Miniato per ...

Matteo Salvini - la mossa per ottenere la benedizione di Donald Trump e diventare Premier senza Luigi Di Maio : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono ai ferri corti. Il vicepremier leghista sarebbe pronto alla crisi e a tornare al voto a settembre per candidarsi premier del centrodestra. A darne conferma, riporta La Repubblica in un retroscena, sarebbe la visita a Washington, del leader della Lega. Con ogni pro

Serie A - domenica sera la Premiazione della Juventus per lo scudetto : domenica 19 maggio la Lega Serie A e TIM consegneranno alla Juventus, Società vincitrice dello scudetto 2018-2019, la Coppa di Campione d’Italia. La premiazione avrà luogo sul terreno di gioco dell’”Allianz Stadium” di Torino al termine della gara Juventus-Atalanta. Lo scudetto, come simbolo della vittoria del Campionato di Serie A TIM, è un’esclusiva italiana e […] L'articolo Serie A, domenica sera la premiazione della Juventus per lo ...

Libretto postale : offerta supersmart Premium - 1% per 210 giorni. La guida : Libretto postale: offerta supersmart premium, 1% per 210 giorni. La guida Interessante offerta proposta da Poste Italiane per i titolari di Libretto Smart: stiamo parlando della offerta supersmart premium 210 giorni, che “premia la nuova liquidità” con un rendimento dell’1% annuo lordo a scadenza dei 210 giorni (7 mesi). Andiamo a riepilogare le principali caratteristiche della nuova offerta, le modalità di sottoscrizione e i vantaggi più ...

Bufera in Premier League – Indagini in corso su club per contatti con la famiglia Osama bin Laden : Bufera in Premier League. Stando a quanto riportato da Il Giornale, la famiglia del terrorista Osama bin Laden ha il controllo di uno dei club neopromossi nella massima serie inglese. Bufera Premier League – Secondo il Daily Telegraph i club coinvolti con prestanomi della famiglia sono più di uno, le Indagini sono in corso. Le Indagini “I magistrati della High Court of Justice d’Inghilterra, riporta The Daily Telegraph, ...

Formula 1 - Liberty Media non si ferma più : si lavora per un nuovo Gran Premio in Africa : Chase Carey e Sean Bratches lavorano per riportare la Formula 1 in Africa, due le ipotesi al vaglio di Liberty Media La Formula 1 medita di tornare in Africa, Liberty Media punta a sbarcare nuovamente nel continente nero da dove manca dal lontano 1992, quando sul tracciato di Kyalami si svolse il Gp del Sud Africa. LaPresse/Photo4 Negli ultimi anni, il Marocco ha ospitato altre categorie tra cui il WTCC dal 2009 al 2017 e l’ePrix di ...

Napoli - Salvini presiede il comitato per l'ordine pubblico : corteo contro il vicePremier : Il ministro dell'Interno è giunto in città. Attivisti e manifestanti avanzano verso il palazzo di governo per contestare il leader del Carroccio: "Questa Lega è una vergogna"

Si lanciarono tra le fiamme per salvare una donna : Premiati due agenti-eroi : Due agenti della Polstrada, Guido Bomarsi e Fabrizio Binnella, sono stati premiati alla partenza della quinta tappa del Giro...

Cara Premier ti scrivo per un futuro in cui le donne potranno guidare le sorti del mondo : Sette racconti che si intrecciano sullo sfondo dell’Italia di oggi a cavallo del Ferragosto 2018: “Cara Premier ti scrivo”, l’opera di Daria Colombo (La Nave di Teseo), si legge come un romanzo corale che affronta il presente con le sue contraddizioni, le sue paure e speranze attraverso le storie dei suoi personaggi. Al centro sempre la presenza femminile; la condizione della donna oggi che come un filo rosso si snoda ...