Moto2 | GP Francia 2019 | Remy Gardner davanti nel warm-up Locatelli è vicino

LIVE Moto2 - GP Francia 2019 in DIRETTA : warm-up e gara in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Francia 2019, quinto round stagionale del Mondiale Moto2 e secondo capitolo del lunghissimo tour europeo del Motomondiale. Sulla pista di Le Mans la classe mediana si appresta a dare vita ad un grande spettacolo in cui molti possono coltivare sogni di vittoria alla luce dello strano weekend finora affrontato soprattutto dal punto di vista meteorologico, anche se la gara dovrebbe ...

Moto2 - GP Francia 2019 : risultati e classifica qualifiche. Jorge Navarro sfiora l’eliminazione e poi centra la seconda pole di fila - 7° Baldassarri : Prosegue lo strepitoso periodo di forma di Jorge Navarro, autore quest’oggi della seconda pole position consecutiva dopo l’exploit di Jerez de la Frontera al termine di una sessione di qualifica della Moto2 esaltante e al cardiopalma. L’iberico ha stampato il miglior tempo delle qualifiche del Gran Premio di Francia 2019 in sella alla Speed Up in condizioni di pista bagnata dopo essere riuscito a superare il taglio del Q1 per ...

Moto2 - risultato FP3 GP Francia 2019 : Steven Odendaal è primo con gomme slick - gli italiani di punta non rischiano : L’ultima sessione di prove libere della Moto2 prima delle qualifiche del pomeriggio ha visto il sudafricano Steven Odendaal ottenere il miglior tempo al termine di un turno abbastanza interlocutorio nell’economia del fine settimana del Gran Premio di Francia 2019. Il portacolori del Team NTS RW Racing GP ha messo in evidenza la propria capacità di adattamento in condizioni di pista ibrida, montando le gomme d’asciutto negli ...

LIVE Moto2 - GP Francia 2019 in DIRETTA : a breve le FP3 - piove a Le Mans : Buongiorno! Bentornati su OA Sport per la DIRETTA LIVE di questo sabato del GP di Francia, categoria Moto2. C’è stata tanta buona Italia nelle prove libere di ieri, a partire da Andrea Locatelli che ha chiuso settimo (+0.211) dopo aver dominato la prima sessione e dimostrato finalmente di poter stare con i primissimi di categoria. Lorenzo Baldassarri, forte della testa della classifica mondiale, ha chiuso al terzo posto il pomeriggio a ...

VIDEO Prove libere GP Francia Moto2 2019 - highlights e sintesi guida Brad Binder : Brad Binder è il migliore della seconda sessione di Prove libere del Gran Premio di Francia 2019 per la classe Moto2, candidandosi così ad un ruolo da protagonista assoluto per il prosieguo del quinto round stagionale del Motomondiale. Alle sue spalle, vicinissimo, troviamo l’australiano Remy Gardner, mentre occhio in terza posizione a Lorenzo Baldassarri che vuole ancora dettar legge. Andiamo a rivivere la sessione di Prove libere con gli ...

Moto2 - risultato FP2 GP Francia 2019 : Binder è il più veloce davanti a Gardner e Baldassarri - ottima prova degli italiani : Brad Binder stampa il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 per la classe Moto2 e si candida ad un ruolo da protagonista assoluto per il prosieguo del quinto round stagionale del Motomondiale. Sul circuito Bugatti di Le Mans il sudafricano della KTM è riuscito a fare la differenza proprio nell’ultimo tentativo di time-attack con pneumatici freschi ed è balzato in vetta alla classifica con uno ...

LIVE Moto2 - GP Francia 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Francia 2019, quinto round stagionale del Mondiale Moto2. Sul circuito Bugatti di Le Mans (versione ridotta del tracciato utilizzato per la celebre 24 Ore automobilistica) va in scena il secondo capitolo del tour europeo del Motomondiale che terminerà solo a metà settembre ad Aragon, con i migliori interpreti della classe intermedia a caccia di un ...