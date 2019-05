Firenze | cariche della polizia contro i manifestanti anti-Salvini

Firenze - in mille protestano al comizio di Matteo Salvini : cariche della polizia : Oltre mille persone si sono radunate in piazza della Repubblica per protestare contro Salvini: un centinaio di manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine per raggiunge la vicina piazza Strozzi. "Dopo il Matteo di Rignano facciamo il Matteo padano" è scritto su uno striscione.Continua a leggere

