Epic descrive Paradox come avida per aver rimosso Vampire | The Masquerade

(Di domenica 19 maggio 2019) I Mega Sale dell'Games Store a quanto pare sono stati apprezzati da molti, ma non da tutti. Sopratutto dai publisher di alcuni dei titoli coinvolti nell'iniziativa.La promozione, oltre a offrire un invitante sconto su tutto il catalogo, prevede un ulteriore riduzione di prezzo di 10 dollari per tutti i titoli prezzati 15 dollari o più. L'offerta si estende anche ai giochi in prenotazione, molti dei quali ora disponibili sullo store dia un prezzo più conveniente di qualsiasi altro store digitale.Nonostante lo sconto aggiuntivo sia coperto direttamente daGames, molti publisher hanno deciso di rimuovere temporaneamente i propri titoli dallo store,ad esempio Borderlands 3. Leggi altro...

