DUNCAN LAURENCE VINCE EUROVISION 2019 | CLASSIFICA Mahmood secondo | entusiasmo web

Eurovision - vince l’Olanda con DUNCAN Laurence. Mahmood arriva secondo dopo testa a testa : L’Olanda ha vinto l’Eurovision Song Contest 2019 con la canzone “Arcade” di Duncan Laurence. secondo posto per l’Italia con “Soldi” di Mahmood, battuto per pochi voti dopo un testa a testa: il cantante vincitore di Sanremo ha ottenuto 27 punti in meno del primo classificato (465 punti in totale da giuria e televoto). Terza la Russia con Sergey Lazarev. L’edizione di Tel Aviv ha visto come superospite ...