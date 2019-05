Biella, cucciolo di sei mesi ucciso a bastonate nel giardino per rubare oggetti da pochi euro

Probabilmente lui ha abbaiato per difendere il bestiame e la propria famiglia come aveva imparato a fare ma i malviventi, disturbati da quell'intervento, invece di scappare non hanno esitato ad uccidere a bastonate il cucciolo che aveva appena sei mesi per rubare filo e picchetti da poche decine di euro. È il terribile episodio accaduto nelle scorse ore in una cascina di Chiavolino, frazione di Pollone, piccolo comune della provincia di Biella. La vittima del terribile assalto è Disel, un esemplare di pastore maremmano di appena sei mesi. Come ha raccontato il proprietario, i malviventi probabilmente si sono accaniti su di lui già esanime seviziandolo a lungo. Quando ha ritrovato il corpo del suo amato cane, infatti, l'allevatore ha scoperto che era in un lago di sangue con la testa gonfia e tutti i denti spezzati.

