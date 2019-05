Venezuela,Maduro:incontri Oslo positivi

Linkiesta : Il Venezuela è il Paese più ricco di petrolio al mondo, ma le sue riserve d’oro sono quelle di coltan, materiale co… - Pierferdinando : La mia intervista sul @Corriere sul #Venezuela: 'L'Italia riconosca Guaidó presidente. Roma dovrebbe riattivare la… - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Venezuela, Maduro: conversazioni a Oslo iniziate col piede giusto #Venezuela -

Glicon l'opposizione a, in Norvegia, per costruire "una agenda di pace per il Paese" sono iniziati "con il piede giusto per avanzare in un clima di armonia". Lo ha dichiarato il presidenteno,, alla tv di Stato Vtv. "La nostra delegazione torna con buone notizie", ha detto. "Non dico di più perché in questa prima fase di interlocuzione ci siamo impegnati a non diredi più. Noi rispettiamo le regole del gioco", ha aggiunto.(Di sabato 18 maggio 2019)