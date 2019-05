Udinese-Spal | le formazioni ufficiali | moduli a specchio

calcioweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019), le– Salvezza da conquistare per una, salvezza già conquistata per l’altra. Alle 15 di fronteper il primo anticipo della penultima giornata di Serie A. I bianconeri alla ricerca di punti importanti per evitare che l’Empoli possa ulteriormente avvicinarsi. I due tecnici, Tudor e Semplici, hanno sciolto le ultime riserve su chi mandare in campo., Okaka-Lasagna da una parte, Floccari-Petagna dall’altra. Ecco i 22.(3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Okaka, Lasagna.(3-5-2): Gomis; Bonifazi, Cionek, Vicari; Lazzari, Valoti, Murgia, Kurtic, Fares; Floccari, Petagna. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie AL'articolo ...

